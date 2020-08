Drentse jongerenwerkers maken zich zorgen om extreem geweld

De jongerenwerkers willen meer bewustwording en dat doen ze met de hashtag #NoShank. Dat is straattaal voor 'geen wapen'. Jongeren zouden onder groepsdruk meegaan in een spiraal van angst en geweld. Wapenbezit is daarbij al jaren een groeiend probleem.

Niet alleen in de randstad

Een jongerenwerker, die anoniem wil blijven, zegt: "Er speelt landelijk enorm veel rond de bewapening van jongeren. Er zijn veel incidenten waarbij gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers vallen. Dit extreme geweld is soms gekoppeld aan #DrillRap, soms aan #zinloosgeweld."

Volgens de jongerenwerkers spelen de problemen niet alleen in de randstad, maar ook in Drenthe. "Jongeren zijn mobiel. En via social media ontstaan makkelijk contacten, maar ook conflicten."

Vlam in de pan in Hoogeveen

In Hoogeveen was het vorige week een paar avonden onrustig. Tientallen jongeren gingen daar de straat op na oproepen op Instagram en Snapchat. Die oproep werd onder meer gedaan door een Hoogeveense 'drillrapper'. Jongerenwerkers zijn niet tegen het drillrappen, verbieden heeft geen zin. "Wie wapens bij zich draagt loopt het risico ze te gebruiken. Dat roept angst op en het risico dat de bedreigde jongeren zich ook weer gaan bewapenen. Zo ontstaat een spiraal van geweld." Met name jongeren die geen sterk thuisfront of netwerk hebben zijn hierin kwetsbaar.

Vorige week dinsdag gingen tientallen jongeren de straat op na een oproep op social media. Ze verzamelden zich onder andere in de wijk Krakeel, het Steenbergerpark en het Zuiderpark. Ook op woensdag was het raak, dit keer vooral op het Marktplein bij de Tamboerpassage en later weer in Krakeel.

Lees ook: