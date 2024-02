De carnavalsgekte strijkt weer neer in Zuidoost-Drenthe: 'Elk jaar hetzelfde'

Op het hoogtepunt waren er ooit honderd deelnemers, vorig jaar - het eerste jaar sinds de coronacrisis - juist wat minder. "Er waren toch wat groepen gestopt in die periode. Jonge groepen sloten nog niet echt aan." Maar het tij is gekeerd. "Vergeleken met vorig jaar zijn er nu zo'n twintig extra deelnemers", zegt Siekman opgetogen.

Duizenden feestgangers

Over bezoekers in de grote feesttent heeft geen enkele vereniging te klagen. "Daar komen per avond zo'n 8.500 mensen op af. Daar zijn weer zeer content mee", aldus Siekman.

Een kleine tien kilometer verderop trekt het feest vanavond zo'n 3.000 mensen. "Het is al bijna uitverkocht", zegt Berendsen vanuit Emmer-Compascuum. "Zaterdagavond hebben we een wat kleiner feest, waar de tent ook op aangepast wordt."

Een iets kleiner feest wordt gehouden in Weiteveen. Daar is zaterdagochtend een optocht met zestien praalwagens, twee minder dan vorig jaar. "En om 13.00 uur barst het feest los in de tent", zegt Erik Blaauw van De Dördouwers. "Daar is plek voor zo'n 300 tot 400 mensen." Zondag loopt Weiteveen nog mee in de optocht van Barger-Oosterveld, waarna in het 'eigen' dorp de feesttent 's avonds weer open is.

In Barger-Compascuum verwachten ze de komende dagen zo'n 15.000 mensen, vertelt Nick Lingelaar, bestuurslid van carnavalsvereniging 't Stiekelzwien. "Bij ons zit het normaal wel rond dit getal." Het zwaartepunt in dit dorp wordt op maandagavond verwacht, wanneer er een optocht wordt gehouden met karren vanuit de hele regio. "Er rijden zeker zestig karren mee in de optocht" , aldus Lingelaar.

Weinig veranderingen

Het is inderdaad elk jaar hetzelfde. Een optocht met praalwagens en een dik feest. De verenigingen willen allemaal niet te veel tornen aan de carnavalstraditie. Wel worden er hier en daar wat details veranderd. "In onze optocht willen we wat meer kleur hebben, dus daar hebben we de reglementen voor de jury veranderd. Maar het programma an sich staat al jaren. We gaan het niet ineens heel anders doen", zegt de voorman van De Kainbongels.

Dat geldt ook voor Emmer-Compascuum. "Vorig jaar is de route iets veranderd, maar voor de rest is het een feest der herkenning", stelt Berendsen iedereen gerust. "Verder merk je wel dat het niveau van bijvoorbeeld de verlichting steeds hoger wordt. De techniek wordt steeds beter. Tien jaar terug kwam ledverlichting op, maar tegenwoordig koop je ook goede lampen bij de discounter."