Buurt Amelte wil geen padel: 'Dit moet een oase van rust blijven'

Bij buurtbewoners van Amelte zit de schrik er goed in. De naburige Asser tennisvereniging Amelte wil dolgraag een tennisbaan opofferen voor twee padelbanen. Daarvoor is een verzoek ingediend bij de gemeente, eigenaar van het tenniscomplex. Maar de buren van de tennisclub zijn er fel op tegen. Ze zijn bang dat 'het continue getok' van het padelspel de rust in de buurt verstoort.

"We wonen hier in een groene oase van rust. En dat moet vooral zo blijven. En met padel weet je zeker dat je rust wordt verstoord", zeggen Bea Vrugt en Piet Leever.

Binnen lawaaicirkel

Bea Vrugt woont nagenoeg bovenop het tenniscomplex, want de tennisbanen liggen praktisch in haar achtertuin. Ze huurt al bijna 27 jaar het huis van de gemeente, dat voorop het terrein ligt waartoe ook het tenniscomplex behoort. Buurman Piet Leever woont 140 meter verderop. "Maar we liggen binnen de lawaaicirkel van 200 meter, waarvan gezegd wordt dat padel overlast geeft."

Leever wijst op de tachtig procedures die elders in het land lopen, vanwege geluidsoverlast van padelbanen. "Ik heb hier een heel pakket liggen van allerlei zaken met betrekking tot lawaaihinder van deze sport. Het is een mooi spelletje, dat zeker. En we snappen dat de tennisvereniging graag meer jongeren wil trekken naar de club. En met padel maken ze het aantrekkelijker, maar dit past hier gewoon niet in onze woonbuurt."

Indoorhal

De enige juiste plek voor de padelsport is volgens Piet Leever, die zelf trouwens ook tennist bij TV Amelte, binnen. "De gemeente Assen zou voor sportverenigingen een mooie indoorbaan moeten bouwen. Je hebt natuurlijk al commerciële banen in Assen, die zijn voor sommige mensen misschien net wat te prijzig. Regel daarom voor de sportclubs ergens een mooie hal, d'r staan genoeg panden leeg in de gemeente."