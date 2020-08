Vallen in het riool moeten rattenprobleem Noorderpark Assen oplossen

Woningverhuurder Actium nam een rattenbestrijder in de arm. Het probleem bleek zich voor te doen in het riool, waar de gemeente eigenaar van is. Na maanden van overlast en schriftelijke vragen van de PvdA sloegen deze partijen de handen ineen. Nu hoeven bewoners niet langer zelf aan de slag met vallen, klodders pindakaas en blokjes jong belegen.

Vallen voor zeker zes maanden

Het komende half jaar staan in het riool rondom de Bachstraat meerdere duurzame vallen. Deze apparaten meten de temperatuur, merken op wanneer er een rat langs het apparaat loopt, vangen de rat en sturen al deze informatie vervolgens door naar ongediertebestrijder Anticimex.

Rando Kromkamp vertelt namens dat bedrijf: "Met de gegevens die we binnenkrijgen kunnen we monitoren in hoeverre het aantal ratten, en daarmee de overlast, afneemt. Dit spelen we vervolgens door richting de gemeente." In eerste instantie staan de apparaten er zes maanden. Daarna wordt gekeken in hoeverre de bestrijding effectief is geweest.