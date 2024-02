School Weiteveen: 'Nu vooral behoefte aan rust en weer een normaal ritme'

Drie weken na het drama rondom de dubbele moord in Weiteveen, heeft basisschool Sint Franciscus in het dorp vooral behoefte aan rust. "Voor de kinderen op de school is het ook van belang dat we zo snel mogelijk de draad weer oppakken."

Dat zeggen Jan Kroon en Eddy Verrips, bestuurders van scholenorganisatie Catent, waar de school in Weiteveen met ongeveer negentig leerlingen onderdeel van uitmaakt. In groep zes van deze school zit één van de twee kinderen van de slachtoffers. Verdere persoonlijke zaken meldt Catent niet.

'Lof en complimenten voor schoolteam'

Kroon: "Ons team verdient alle lof en complimenten voor de manier waarop vanaf dag één gehandeld is in deze crisissituatie. Vanaf het allereerste moment dat ons duidelijk was wat hier de situatie was, hebben we elkaar vastgehouden en ondersteund."

Op de dag van het drama, dinsdag 16 januari, was bestuurder Verrips op een andere school in de buurt. "Waardoor ik er ook binnen een half uur kon zijn om collega's op te vangen en te ondersteunen. Dat was heel waardevol. De eerste zorg ging voor ons uit naar de kinderen en de leerkrachten."

'Snelle inzet professionele hulp'

Wat vanaf het allereerste moment ook helder was, was de noodzaak om professionele hulp in te schakelen. Kroon: "Leerkrachten, ouders en kinderen kwamen meteen met vragen. Een enorme steun was het dan ook dat we in heel korte tijd schoolmaatschappelijk werkers en medewerkers van Slachtofferhulp in huis hadden."

Op de woensdag na het drama was al een studiedag ingepland en waren er dus geen lessen op school. "We hebben die tijd goed kunnen benutten door leerkrachten voor te bereiden op de ontvangst van de kinderen en specifiek de klasgenoten", zegt Verrips.

'Wij hadden de antwoorden vaak niet'

Belangrijke stelregel was voor de schoolorganisatie ook om direct zorgvuldig en duidelijk te communiceren. "Daar hoort bij dat wij ook alleen datgene naar buiten brachten wat op dat moment ook gemeld móest worden", zegt Kroon. "De vreselijke situatie riep meteen bij iedereen zoveel vragen op, maar wij hadden de antwoorden niet."

Er werd al snel contact gelegd met het gemeentebestuur van Emmen, de politie, Slachtofferhulp en schoolmaatschappelijk werk. "Als we ergens geen antwoord op konden geven, gaven we dat ook aan. Zoals ik dat heb ervaren, is daar ook continu begrip voor geweest. Al mag het duidelijk zijn dat het niet altijd even gemakkelijk was."

'Gedenkplek blijft er voorlopig nog wel'

Op de school werd een stilte- en gedenkplek ingericht, waar iedereen even naartoe kon voor een gesprek of om een boodschap achter te laten. Kroon: "Zo'n fysieke plek is essentieel als het gaat om rouwverwerking. Daarom blijft deze plek er voorlopig ook en zullen schoolmaatschappelijk werkers aanwezig blijven om in de gaten te houden hoe het met de kinderen gaat. Sommige kinderen gaan graag in een groepje even naar die plek toe, zo helpen ze elkaar ook. We weten als geen ander dat deze gebeurtenissen juist bij kinderen nog lang een rol kunnen spelen", zegt Kroon.

'Het gewone schoolritme gaat door'

Catent houdt er daarom rekening mee dat ondersteuning op de school voorlopig belangrijk zal blijven. "Tegelijkertijd is er ook de duidelijke koers om zoveel mogelijk de draad weer op te pakken", zegt Kroon. "Het gewone schoolritme is heel belangrijk in het proces en we zien gelukkig dat dat ook goed uitpakt. Met andere woorden: we houden oog voor elkaar en er blijft alle ruimte voor ondersteuning."