Pensionado verandert wandelroutes om natuur te beschermen: 'Het is een afwijking'

De routemaker laat zijn creaties testen door zijn vrouw Wilma. Zij krijgt een geprinte route en moet de weg zelf vinden. Dan stuit het tweetal vanzelf op eventuele foutjes. "Of een hek dat is neergezet of een pad dat onder water is gelopen."

De routes worden soms veranderd, maar dat betekent volgens Schepers niet dat het minder mooi wordt. Hij zoekt juist naar de pareltjes in de omgeving, zoals in die buurt het Shakespeare Theater in Diever of de Potjesberg. "Ik ben blij als we een route hebben die over heide gaat, langs bossen, langs akkers. Dat je Drenthe kan laten zien in optima forma."