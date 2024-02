Luchthaven Eelde: meer reizigers in 2023, maar aantallen van vóór corona nog ver weg

Het aantal passagiers dat het afgelopen jaar van en naar Groningen Airport Eelde (GAE) vloog, is met bijna een kwart gestegen ten opzichte van 2022. Wel zit het aantal mensen dat gebruikmaakt van de luchthaven nog lang niet op het niveau van voor de coronacrisis.

In 2023 werden 108.000 passagiers vervoerd vanaf de Drentse luchthaven, tegenover zo'n 87.000 een jaar eerder. In 2018 (228.000) en 2019 (176.000) maakten aanzienlijk meer mensen gebruik van het vliegverkeer in Eelde. Percentueel heeft GAE vorig jaar ruim 38 procent minder passagiers dan in 2019.

De luchthaven heeft enkele moeilijke jaren achter de rug vanwege de verspreiding van het coronavirus en alle maatregelen die daarbij hoorden. De neergang begon vanaf maart 2020. In de zomer van 2020 werd nog mondjesmaat gevlogen, maar tussen november 2020 en juni 2021 lag het vliegverkeer helemaal stil.

Vakantieperiode

2023 is weer het eerste jaar zonder beperkingen. De meeste passagiers had GAE vanwege de vakantieperiode in augustus over de vloer: 23.618. In en rondom de winter heeft het vliegveld de minste reizigers. Dat zijn er dan minder dan vierduizend per maand.

De Eelder luchthaven kreeg er vorig jaar een aantal nieuwe bestemmingen bij. Zo konden vakantiegangers in de zomer vliegen naar de Turkse kustplaats Dalaman en het Griekse eiland Rhodos. Ook was het mogelijk om tussen tussen 31 juli en 28 augustus het vliegtuig in te stappen naar de Bulgaarse kustplaats Boergas. Dat werd gedaan om te kijken of er ook in de toekomst voldoende animo voor deze reis is.

Passagiers meer dan verdrievoudigen

Vliegvelddirecteur Meiltje de Groot heeft eerder al eens aangegeven dat het vliegveld 350.000 passagiers per jaar aankan. Dat is dus meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van nu. Ze wil groei bereiken door een nauwere samenwerking met Schiphol. De noordelijke luchthaven zou een deel van het overschot aan vluchten in Amsterdam kunnen overnemen.

Daarnaast hoopt zij op een verruiming van de openingstijden. Als GAE om 06.00 uur open kan in plaats van 06.30 uur en dichtgaat om 00.00 uur in plaats van 23.00 uur, zou Eelde aantrekkelijk zijn voor maatschappijen als Tui en Corendon om vluchten op en neer te laten gaan.

Landelijk

In 2023 reisden 71,3 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat is ruim zestien procent meer dan in 2022, maar minder dan voor de coronapandemie.