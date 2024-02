Nog volop vraagtekens bij inwoners Fort na ontdekking drugslab

Na een roerig weekend zitten bewoners van het buurtschap Fort met allerlei vragen. Tussen Fort en Veeningen ontmantelde de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag een drugslab. Er volgden vijf arrestaties en de verdachten zitten volgens een politiewoordvoerder in volledige beperking. Zij mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat.

"Het blijft een gek idee dat dit in je achtertuin gebeurt", vertelt een buurvrouw. Ze had geen idee wat zich achterop de lange oprijlaan afspeelde en zegt nooit iets verdachts te hebben gezien.

De buurvrouw is daarin niet de enige. Voor iedereen in de omgeving kwam het nieuws van het opgerolde drugslab volkomen onverwacht. Bewoners weten wie de eigenaren van het pand zijn, maar naast oppervlakkige gesprekken kende niemand in de buurt het stel goed. En dat terwijl er in Fort goed naar elkaar wordt omgekeken.

"Als ik hier 's avonds geen lampje brand, dan maken mensen zich al zorgen", grapt een andere bewoner. "Ik voel me dan nu ook niet direct onveilig. Maar als je zoekt op het aantal drugslabs in Nederland, kom je ondertussen op wel honderd uit, ik schrik wel van dat aantal."

Ideale plek

De boerderij in Fort waarin het drugslab werd aangetroffen is volgens de bewoner een ideaal plekje als je liever geen pottenkijkers hebt. Door een dichtbegroeide haag kon niemand goed zien wat zich op het erf afspeelde. "Een biologische moestuin, iets met permacultuur. Dat is alles wat ik weet", vertelt een buurman.

Het stel dat verdacht wordt, woont sinds 2021 in de boerderij en runde een zaak in gezondheids- en schoonheidsartikelen. "Er komen niet overdreven veel auto's langs. Soms weleens een pakketbezorger of een onbekende auto, maar dat kunnen ook gasten zijn van de Bed & Breakfast die de eigenaren runnen", vertelt een buurvrouw.

'Ik dacht: het zal wel een feestje zijn'

Zelfs toen de arrestaties plaatsvonden had de buurt niets door. "Ik ging midden in de nacht naar de wc, toevallig tegelijkertijd met mijn zoon. Staan we dan om half vier 's nachts ineens in de schijnwerpers", lacht een buurvrouw. "Toch wist ik niet wat er speelde. Ik dacht: het zal wel een feestje zijn."

Bij daglicht viel bij de meeste bewoners pas het kwartje dat het mis was. Vele politieauto's stonden in de straat die ook voor een deel werd afgezet om nieuwsgierigen op een afstand te houden. De tekst op bus van de politie verklapte dat het om drugs ging. "Het was een wespennest aan mensen in zwart-gele pakken", vertelt een buurvrouw.

Veel vragen

Vandaag, de maandag na een druk weekend in het buurtschap, hopen bewoners op antwoorden van de politie. Hoe lang speelde het al? Hoe is de politie het te weten gekomen? Wat gebeurt er met de boerderij? Komt het leeg te staan? Want dan kan het ander gespuis aantrekken. Is de grond vervuild en moet dat afgegraven worden? Blijft er voorlopig nog veel politie rondrijden? Hoort er een nog grotere criminele organisatie bij?