Horeca- en theaterexperiment Assen trekt tweehonderd bezoekers

Terwijl de acteurs in het theater voor publiek optreden, kunnen de restaurantgasten tijdens hun diner genieten van zowel het eten als de voorstelling. Via televisieschermen is de voorstelling rechtstreeks te volgen in de horecazaken. Daarnaast kunnen de acteurs via webcams ook de restaurantbezoekers zien en is er daardoor interactie mogelijk.

Tevredenheid slaat de trom

Het is ongetwijfeld even wennen voor theaterdirecteur Hanneke Bruggeman van DNK om de grote theaterzaal waar normaal wel 850 bezoekers in kunnen nu 'gevuld' te zien met 133 mensen. Nog eens 62 mensen kijken in de restaurants mee. Bruggeman is blij met het aantal bezoekers "Het zijn andere aantallen dan in een volle zaal, maar we zijn hier tevreden over", zegt ze.

In restaurant Bij Jaap verschijnt een glimlach op het gezicht van eigenaar Jaap Braaksma op het moment dat de televisieschermen het podium in De Nieuwe Kolk tonen. Zijn zaak zit gezellig vol met zo'n 35 eters die de coronaregels keurig volgen. "Ik mag niet klagen", zegt Braaksma, terwijl hij tevreden door zijn eetzaal kijkt. "Het is een mooie opkomst en ik hoop echt dat dit nog een vervolg krijgt." Net als nagenoeg alle horecazaken heeft de Assense restauranteigenaar door het coronavirus een pittige tijd achter de rug. Inmiddels komt de zon weer wat boven de horizon uit. "Corona heeft ons ook wel wat goeds gebracht. Deze zomer kwamen veel toeristen naar Assen, dus dat was mooi. Het voelt alleen een beetje als fietsen met de rem erop", zo doelt Braaksma op de coronamaatregelen.

Volle eetzaal in restaurant Bij Jaap (Rechten: Hjalmar Guit)

'Culinair én cultureel verwend'

De restaurantgasten lijken zich goed te vermaken tijdens de voorstelling. De stilte in de zaal wordt enkel onderbroken door wat voorzichtige lachjes als Heitzer en Van Kooten een grap maken en het tik van messen en vorken tegen de dinerborden. "We worden zowel culinair als een cultureel verwend", merkt één van de gasten op. Ze zit aan tafel met drie anderen die net zo enthousiast zijn als zijzelf. Het groepje bezoekt vaker het theater, maar door corona was dat even niet mogelijk. "We hebben nog niet eerder op deze manier naar een voorstelling gekeken", merkt één van de twee mannen aan tafel op. "Maar het leek ons erg leuk en wilden het graag een keer uitproberen."

Bezoekers konden kiezen of ze de voorstelling wilden bekijken in het theater of in een restaurant. Een stel dat iets verderop een tafel deelt, vertelt bewust te hebben gekozen voor het restaurant. "Het is een keer iets anders dan anders. Het leek ons zo leuk en laten ons graag verrassen", zegt de vrouw aan tafel, terwijl het personeel een bord gamba's op tafel zet. "En je krijgt er nog heerlijk eten bij ook. Wat wil je nog meer?"

Meer voorstellingen

In totaal doen er zeven restaurants uit Assen mee aan het experiment dat Smaakvol Theater heet. Op 11 september is de tweede voorstelling te bekijken in het theater of via de restaurants Het Wapen van Drenthe, Hotel de Jonge en Touché. Dan is er een optreden van het kleinkunst-duo Pé & Rinus. Op een later moment is er nog een voorstelling die in het Pannenkoekenschip te volgen is.

