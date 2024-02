'TikTok-kapper' uit Coevorden timmert flink aan de weg: 'Mensen reizen anderhalf uur voor knipbeurt'

Een goed gesprek met zijn klanten en het geven van een make-over, dat is wat kapper Temesgen Kahsu aantrekt in het kappersvak. De 21-jarige Coevordenaar is een opkomend talent. Hij won vorig jaar een grote kappersprijs op het evenement BarberSociety Live én gaat tegenwoordig viraal op TikTok.

Kahsu komt uit Eritrea en woont sinds zijn 13e in Nederland. Dankzij zijn vader kwam hij op het idee om kapper te worden. "Hij was net in Nederland en vroeg op een dag aan mij of ik zijn haar wilde knippen. Ook al wist ik niet hoe het moest, ik heb het toch gedaan en daar is alles begonnen." Tegenwoordig is Kahsu te vinden in kapsalon Straq in Coevorden, waar de deur plat wordt gelopen.

Talentvol

Met zijn gouden tondeuse heeft Kahsu al voor heel wat 'strakke kapsels' gezorgd, zoals hij het zelf noemt. Al jaren heeft hij een passie voor het vak en dat is alleen maar toegenomen toen hij vorig jaar de landelijke kappersprijs veroverde. "Hierdoor werd ik ineens opgepikt door de media en kreeg ik veel meer aandacht, het zorgde zelfs voor extra klanten", vertelt Kahsu trots.

En die klanten wonen niet allemaal in de buurt. Sommige mensen hebben een reis van anderhalf uur over voor een nieuwe coupe door Kahsu. "Een jongen uit Enschede had ergens over mij gehoord. Hij komt ook uit Eritrea en kwam speciaal voor mij naar Coevorden." Voor Kahsu voelde dat onwerkelijk: "Het is bizar dat mensen zo ver voor mij reizen, maar ik behandel ze dan ook extra goed. Hierdoor word ik ook wel zelfverzekerder en dan voel ik me goed."

TikTok-carrière

De kapper wordt regelmatig herkend sinds hij een succesvol TikTok-account is gestart. "Ik film gewoon precies wat ik tijdens een knipbeurt doe. Op sommige video's heb ik zelfs meer dan 100.000 weergaven, dat gaat heel snel." De video's vallen in de smaak bij het publiek. De meest bijzondere gast die hij in de stoel heeft mogen ontvangen was de burgemeester van Coevorden. "Dat zelfs hij bij me langskwam om zich te laten knippen, vond ik heel leuk om mee te maken."

Kahsu hoopt dat zijn carrière nog verder gaat groeien. De burgemeester is stap 1, maar in de toekomst heeft hij zijn zinnen gezet op het knippen van profvoetballers. En dan niet de profvoetballers in Nederland, maar wereldwijd. "Ik zou heel graag voetballers willen knippen en dan met hen meereizen, dat is mijn grote droom."

Kapsalon Straq

Maar voor nu is de kapper nog niet uitgewerkt in Coevorden. Zijn gewonnen prijs van 300 euro mag hij aan verschillende cursussen besteden. "Er valt altijd wat te leren in het kappersvak, dus eerst blijf ik hier nog extra ervaring opdoen."