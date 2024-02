Bootjesvaarders Veenvaart weten Klazienaveen slecht te vinden: dorp wil tij keren

Klazienaveen wil dolgraag beter profiteren van zijn ligging aan de Veenvaart. Recreatievaarders weten het centrum Zuidoost-Drentse dorp maar moeilijk te vinden. EOP Klazienaveen, de dorpsvertegenwoordiging, wil dat tij keren. Samen met de handelsvereniging en de Veenvaartcoöperatie wordt het komende jaar gewerkt aan plannen hiervoor.

'Een fraai haventje met plek om te keren, sanitaire voorzieningen en beter onderhouden. Als ik zelf een blanco cheque mocht uitschrijven, dan zou ik het zo doen." Secretaris Jan Twickler van EOP Klazienaveen ziet het zo voor zich.

Samen met dorpsvoorzitter Berend van der Kaap kijkt hij uit op een verwaarloosd stukje Van Echtenskanaal. De waterweg liep vroeger door hartje Klazienaveen, maar dat deel werd jaren geleden gedempt. Daarom loopt het kanaal tegenwoordig dood op de ovonde, waarachter het winkelcentrum zich bevindt.

Wildgroei

Het stuk water staat aan de andere zijde in verbinding met de Veenvaart tussen Erica en Ter Apel. Maar deze gaat in een grote boog om Klazienaveen heen en slaat de afslag Klazienaveen dus over. Mede omdat deze dus doodloopt. En dat is jammer, aldus Twickler. "Van zowel inwoners en ondernemers krijgen we hier signalen over."

Een goede en zeker noodzakelijke stap zou het opkalefateren zijn van het ongeveer 1 kilometer lange kanaal tussen Veenvaart en dorpshart. Want dat ligt er momenteel allesbehalve florissant bij. "Veel wildgroei en groen waar de snoeischaar in moet", aldus Twickler.

Boost

Wel liggen er een aanlegsteiger en water- en stroomvoorzieningen. Van der Kaap: "Het onderhoud is een beetje doodgebloed." Ook een aandachtspunt, dus. "Het ziet er gewoon niet aantrekkelijk genoeg uit om aan te leggen." Uitbaggeren is ook nodig om grotere boten de gelegenheid te geven om het centrum te bereiken. Twickler: "Het zorgt voor reuring, een boost voor het dorp en is zeker aantrekkelijk voor onze ondernemers."

Het dorpsbestuur, de winkeliersvereniging en de Veenvaartcoöperatie gaan het komende jaar om tafel om plannetjes uit te werken. Twickler: "We hopen dan volgend jaar met iets concreets te kunnen komen en dat voor te leggen aan de gemeente."

Potentiele klanten

Een fraai jachthaventje met draaikolk en een goede verwijzing vanaf de Veenvaart richting hartje Klazienaveen. Volgens voorzitter Dick Foorthuis van de handelsvereniging Klazienaveen (Haveka) zou dat een enorme opsteker zijn voor Klazienaveen. "Voor onze horeca en winkels zou het een positieve ontwikkeling zijn. Per slot van rekening zijn het ook potentiële klanten.