Verontwaardiging over bomenkap in Emmerdennen: 'Er is naar mijn idee klakkeloos gekapt'

De geplande bomenkap in Emmerdennen is inmiddels afgerond. "In de komende weken wordt de oogst opgehaald en daarna gaan we ook snel paden weer herstellen", zegt Veldhoen. "Op sommige plekken zijn diepe sporen ontstaan door graafmachines. Wat we zien op plekken in het bos waar we eerder hebben uitgedund, is het opvallend hoe snel de natuur zich weer herstelt. Er groeien alweer allerlei mossen en varens."