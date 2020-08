Theatergezelschap PeerGrouP vraagt samenwerkingspartners om hulp

"Ik spreek in ieder geval de hoop uit dat er een oplossing gevonden kan worden voor de PeerGrouP", zegt Kolonel Paul van der Touw van de kazerne in Havelte in een video van het theatergezelschap. Hij is één van de zes personen die zich in het eerste filmpje uitlaat.

Nadat de subsidie van het landelijke Fonds Podiumkunsten voor de jaren 2021 tot 2024 niet wordt verleend aan PeerGrouP, besloot de groep een actie op te zetten. "We bedachten ons met wie we de afgelopen jaren hebben samengewerkt en hebben hen om hulp gevraagd", vertelt Koen van Hees van de theatergroep.

Bestaan zoals ze willen

De jaarlijkse vier ton subsidie zorgt ervoor dat de groep kan bestaan zoals ze willen bestaan. Zonder zullen ze minder voorstellingen kunnen maken en dus ook minder mensen uit Drenthe kunnen bedienen. De groep besluit een video te maken waarin de samenwerkingspartners vertellen dat het locatietheatergezelschap maatschappelijk relevant is.

Bekende koppen

Onder andere Harry Tupan van het Drents Museum, Jan Bloemerts van LTO Noord en dus kolonel Paul van der Touw van de kazerne in Havelte zijn in de filmpjes te zien. Elke week, tot aan Prinsjesdag wil PeerGrouP video's uploaden op hun sociale mediakanalen. "We willen genoeg tamtam maken zodat de bezuinigingen van de minister op het landelijk Fonds Podiumkunsten van tafel gaat", aldus Van Hees.

Dat er geen subsidie wordt verleend aan PeerGrouP betitelt de groep als een kaalslag voor de cultuur in Drenthe. Van de subsidies die het Fonds Podiumkunsten heeft verleend gaat de overgrote meerderheid naar de Randstad. Iets meer dan de helft gaat naar Amsterdam.

Bekijk hieronder het eerste filmpje van het gezelschap.

PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland mag toch niet verdwijnen?

Locatietheater

De PeerGrouP maakt locatietheater in Noord-Nederland. Een bekende voorstelling die in de afgelopen jaren werd gemaakt en gespeeld was Maalkop, over een boer die afstand moet doen van zijn bedrijf. Ook Affaire Vermaning was een bekende voorstelling.

Eerder sprak onder andere de provincie al uit de subsidieverdeling merkwaardig te vinden.

