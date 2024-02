Hoe veilig is het bij jou in de buurt? Check het hier

Grote verschillen

In totaal heeft de politie vorig jaar 16.680 misdrijven in de provincie geregistreerd. Dat is zo'n 3,5 procent minder dan in 2022. Toch zijn er in Drenthe grote verschillen. Zo is er in de gemeente Westerveld sprake van een toename van ongeveer 15 procent.

Daarmee staat deze gemeente in de landelijke top tien van grootste stijgers. Daar tegenover staat dan weer de gemeente Midden-Drenthe, waar een kleine 22 procent minder aan misdrijven voor is gekomen. In zes gemeenten in Nederland was de daling nog net iets sterker.

Nog weer grotere verschillen

En lokaal zijn er nog weer grotere verschillen. Zo is in Witten (gemeente Assen) de criminaliteit met 317 procent gestegen: van 58 misdrijven twee jaar geleden naar 242 vorig jaar. In Witteveen (gemeente Midden-Drenthe) is juist een halvering van de misdrijven: van 25 naar 11.

De grootste stijging is overigens in Broekhuizen (gemeente Meppel), van 800 procent. Maar daar zijn minder dan 10 misdaden gepleegd. Amsterdamscheveld (gemeente Emmen) kent dan weer de grootste daling in criminaliteit. Waar er in Broekhuizen een stijging is van 1 naar 9 misdrijven, is dat bij Amsterdamscheveld precies andersom.