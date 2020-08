We gaan dit jaar veel minder op vakantie naar het buitenland

Het aantal Drenten dat dit jaar in het buitenland op vakantie gaat, is als gevolg van de coronacrisis met 65,7 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit enquête-onderzoek van Local Focus in samenwerking met Kieskompas.

In 2020 gaat 17,4 procent van de Drenten op vakantie naar het buitenland, tegenover 50,8 procent vorig jaar. Hiermee is Drenthe één van de vier provincies in Nederland waar de daling van het aantal vakantiegangers naar het buitenland het grootst is. Andere provincies zijn onder andere Friesland en Groningen. In heel Nederland is de hoogste daling zichtbaar in Limburg, daar gaat 67,6 procent minder mensen op vakantie naar het buitenland dan vorig jaar.

Zuid-Holland heeft het grootste aandeel inwoners dat naar het buitenland op vakantie gaat, namelijk 28 procent.

In Nederland of niet op vakantie

Het aantal Drenten dat in Nederland op vakantie gaat, is iets gestegen ten opzichte van 2019. Vorig jaar ging dat nog om 25,1 procent, nu is dat 28,3 procent van de Drenten.

Ook hebben meer inwoners van onze provincie ervoor gekozen om helemaal niet op vakantie te gaan. Vorig jaar was dat 34,9 procent, dit jaar is dat percentage gestegen naar 52,6 procent.

En landelijk?

In heel Nederland ging vorig jaar zestig procent van de mensen naar het buitenland, tegenover 25 procent in 2020. Van de Nederlanders kiest nu 36 procent voor een vakantie in eigen land, ten opzichte van 26 procent vorig jaar.

Vakantiegangers naar het buitenland