Mladic noemt zich eenvoudige soldaat die zijn land verdedigde

De 77-jarige voormalige bevelhebber van de Bosnische Serviërs in de afscheidingsoorlog in Bosnië (1992-1995) kreeg gisteren tien minuten het woord bij de start van het hoger beroep tegen zijn veroordeling in 2017 tot levenslang. Voor veel voormalig VN-soldaten uit Drenthe, is de val van Srebrenica nog steeds een open wond.

'Hij zou vrijgelaten moeten worden'

De advocaten van Mladic hebben tijdens de zittingen dinsdag en woensdag betoogd dat hij is veroordeeld op basis van verkeerde inschattingen van de werkelijkheid van de strijd en misdaden waar Mladic zelf niets mee te maken had. Ze willen vrijspraak en een nieuw proces, maar eigenlijk zou de 77-jarige Mladic in hun ogen vrijgelaten moeten worden wegens zijn slechte gezondheid.

Hij heeft in gevangenschap in Scheveningen al twee beroertes en en hartaanval gehad. Hij zou het proces in hoger beroep niet meer kunnen volgen en zich niet meer kunnen verdedigen.

Oorlogsmisdaden

Mladic kreeg levenslang wegens volkerenmoord in Srebrenica en andere oorlogsmisdaden. Die werden gepleegd in de oorlog waarmee Bosnië-Herzegovina zich met westerse steun zeer tegen de zin van de Servische gemeenschap afscheidde van toenmalig Joegoslavië. Voor veel Serviërs in Bosnië en Servië is Mladic een oorlogsheld.

Mladic werd al aan het eind van de oorlog in staat van beschuldiging gesteld door het net opgerichte internationale Joegoslavië-Tribunaal. Maar Mladic wist zich in Servië jarenlang schuil te houden en kon daar pas in mei 2011 worden gearresteerd.

Internationaal restmechanisme voor strafrechtbanken

Het tribunaal wordt vooral gesteund door westerse mogendheden die voorstander waren van de afscheiding van Bosnië. Het Joegoslaviëtribunaal heeft zich vrijwel alleen met de vervolging van Serviërs beziggehouden. Op papier is het tribunaal aan het begin van 2018 opgeheven, maar er is een opvolger om deze internationale zaken af te ronden. Dat instituut noemt zich Internationaal restmechanisme voor strafrechtbanken.

