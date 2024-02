Klazienaveen worstelt met gevolgen van populair winkelcentrum: 'Het verkeer loopt gewoon vast'

Voor niemand binnen de gemeente Emmen zal het een verrassing zijn: het uitgebreide winkelcentrum in Klazienaveen wordt sinds jaar en dag goed bezocht door het publiek. Maar dat succes lijkt zich enigszins tegen het Drentse dorp te keren.

Het wordt steeds drukker in hartje Klazienaveen, iets wat het dorpsbestuur van Klazienaveen is ook opgevallen. "We lopen gewoon vast", aldus secretaris Jan Twickler en voorzitter Berend van der Kaap.

Schaduwzijde succes

Het winkelend publiek in Klazienaveen heeft het altijd goed gedaan. Een aantal jaren haalde Klazienaveen zelfs het nieuws door grote broer Emmen naar de kroon te steken als winkelplaats. Met gratis parkeren voor de deur, vooral veel eigen zaken en een opgeruimd centrum.

Maar die populariteit heeft ook een schaduwzijde. "We merken dat de verkeersintensiteit in het dorp is toegenomen", aldus Twickler. Links en rechts kwamen dergelijke signalen binnen bij het dorpsbestuur. Dagelijks rijden er 8500 auto's door Klazienaveen, waarvan een flink deel stopt om te shoppen. In het toch al compact ingerichte centrum, zorgt dat voor extra druk.

"Als we niet oppassen met elkaar, dan komen we straks nauwelijks meer vooruit in het centrum. Het loopt gewoon vast."

Overzicht is zoek

Naast de verkeersdrukte is er ook nog eens sprake van van onduidelijkheid in het centrum. In Klazienaveen geldt het principe van shared space. Automobilisten, fietsers, wandelaars: ze maken allemaal gebruik van dezelfde weg.

Vooral bij de bochtige flessenhals in de buurt van horecazaak De Witte Olifant is het overzicht bij velen weleens zoek. Twickler: "Het idee is dat mensen beter opletten omdat het juist zo onoverzichtelijk is. Maar als het te onoverzichtelijk wordt, gebeuren er ongelukken."

Parkeren een punt

Naast de drukte draagt ook de onduidelijkheid rondom het parkeren bij aan deze problematiek. "De meeste mensen parkeren hun auto het liefst zo dicht mogelijk bij de winkels. Maar dat gebeurt ook op plekken waar dat eigenlijk niet de bedoeling is. Zoals aan de overzijde van De Witte Olifant." Twickler wijst ook op de situatie aan de oostzijde van het winkelcentrum, bij de supermarkten Lidl, Aldi en Boni.

Veel auto's staan gestald in de dubbele bocht bij deze winkels. Of soms op het fietspad. Twickler: "Fietsers en wandelaars moeten zich een weg banen langs al dat blik." Van echte ongelukken naast blikschade is het niet gekomen. "Het rijtempo ligt gelukkig laag, maar toch..."

Toeteren

Volgens dorpsvoorzitter Berend van der Kaap wordt er samen met de gemeente gekeken naar een verbeterde doorstroming van het verkeer. Want in het weekend is er soms geen doorkomen aan. "Mensen staan stil en beginnen te toeteren. Ze letten dan ook minder goed op." Het idee is om de afslag richting de eerder genoemde supermarkten aan te pakken.

Volgens Twickler is de afslag vanaf de oostzijde van het centrum ontzettend lastig te nemen voor vrachtwagens die de supermarkten en andere winkels bevoorraden. "Dus kiezen ze ervoor om dwars door het centrum te gaan." Dat maakte de bestaande problematiek er niet beter op.

Eenrichtingsverkeer

Een andere overweging is het invoeren van eenrichtingsverkeer in het winkelhart. Een betere bewegwijzering richting grotere parkeerterreinen net buiten het centrum (zoals het Marktplein) is ook een aandachtspunt.

"Op een zaterdag is die nog niet voor de helft gevuld", valt Twickler op. "Dus daar moeten we zeker naar kijken." Inmiddels is de gemeente al op de hoogte gebracht van alle pijnpunten. Scherper handhaven op plekken waar de auto absoluut niet mag staan, is een ander.

Dordsedijk

Een ander heikel punt is de overlast van hardrijders bij de ingangen van het dorp. In sommige gevallen razen weggebruikers met 70 tot 80 kilometer per uur het dorp in. Twickler en Van der Kaap noemen de Antares in het noorden en de Dordsedijk in het zuiden als voornaamste aandachtspunten.