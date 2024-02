Trekkerbestuurder treft geen blaam voor dodelijk ongeval in Gieten

Een 21-jarige man uit Zuidlaren heeft geen schuld aan het dodelijke ongeval in Gieten, dat eind juli 2022 plaatsvond. De destijds 19-jarige man bestuurde op de Bonnerdijk een trekker met een kipper, maar zag toen hij wilde afslaan een motorrijder over het hoofd. Er volgde een botsing die de bestuurder van de motor niet overleefde.

De jonge trekkerbestuurder was onderweg naar Gieten om zijn vader te helpen op het land, toen hij wilde afslaan naar de Veentangerdijk. Achter hem reed een auto en de Zuidlaarder zag in zijn ooghoeken ook nog een shovel rijden. Hij keek nog eens goed in de spiegels en draaide het gevaarte vervolgens de weg op.

In shock

"Toen hoorde ik ineens een harde suis", zei de twintiger vandaag tegen de kantonrechter. Hij voelde dat hij met zijn hoofd tegen de voorruit sloeg en besefte niet direct wat er was gebeurd, zei hij. De trekkerbestuurder werd daarna in shock door inzittenden van de auto achter hem opgevangen.

"De motorrijder reed te hard, de jongen kon daar niets aan doen", zei de autobestuurder later tegen agenten.

Aannemelijk dat de motorrijder te hard reed

De motor die op het landbouwvoertuig was gebotst, lag volledig in de kreukels. De motorrijder, een 42-jarige man uit Nieuwe Pekela, was door de klap onder het voertuig beland. De man in de shovel had de motorrijder op het laatste moment zien remmen, maar sloot zijn ogen om niet te hoeven zien wat er ging gebeuren. Volgens de shovelbestuurder en twee getuigen in een tuin verderop reed de motorrijder met een te hoge snelheid.

Een van de mannen schamperde nog: "Je mag hier 80 kilometer per uur rijden, niet het dubbele". Uit het politieonderzoek blijkt dat er geen technische mankementen waren. Het was een beoordelingsfout van de bestuurder van de tractor, is de conclusie. Aannemelijk is wel dat de motorrijder te hard heeft gereden. Hoeveel te hard, kan niet meer worden nagegaan.

'Onvoldoende oplettend'

Als de motorrijder 80 kilometer per uur had gereden,of minder, "dan had hij tijdig tot stilstand kunnen komen", werd vastgesteld in het onderzoek.

Het Openbaar Ministerie (OM) vond dat de trekkerbestuurder wel iets kon worden verweten. "Hij is onvoldoende oplettend geweest tijdens het afslaan", stelde het OM. Deze verkeersfout zou hem moeten komen te staan op een boete van zeshonderd euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

Geen straf

De rechter vindt dat uit alles blijkt dat de jonge tractorbestuurder zorgvuldig is geweest. Hij matigde zijn snelheid en keek goed rond en in de spiegels. "De motor komt op u af met een te hoge snelheid en in donkere kleding. Er was sprake van schaduwvorming door de bomen", zei ze.