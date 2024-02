Lentis stopt met basis-ggz: 'Wachtlijsten voor psychische problemen zullen toenemen'

Geestelijke gezondheidsorganisatie Lentis stopt met het bieden van basis-ggz. Dat hebben zij in een brief aan huisartsen laten weten. Het gaat om kortdurende behandeltrajecten voor lichte en matige psychische problemen.

Lentis heeft niet genoeg mensen om alle zorg te blijven verlenen, schrijft RTV Noord . Daarom willen zij zich gaan focussen op de complexe ggz, het werkveld waar hun expertise ligt. Het gaat dan over ernstige gevallen waarbij mensen vaak worstelen met meerdere problemen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychoses, suïcidale gedachten of mensen die crisis opvang nodig hebben.

Patiënten die op dit moment in kortdurende behandeling zijn, kunnen deze behandeling afmaken. Ook de mensen die al op de wachtlijst staan worden nog geholpen. Maar nieuwe patiënten worden niet meer aangenomen, ook niet wanneer zij al eerder bij Lentis in behandeling zijn geweest.

Lentis heeft in Drenthe negen locaties in Zuidlaren, waaronder het hoofdkantoor. Daarnaast verleent zij zorg in Emmen en Hoogeveen.