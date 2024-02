Tot dinsdagochtend geen treinen tussen Hoogeveen en Beilen door storing

Tussen Hoogeveen en Beilen hebben een groot deel van de avond geen treinen gereden een sein- en overwegstoring bij het spoor aan de Oosterseveldweg bij Wijster. De NS verwacht dat de problemen aanhouden tot in ieder geval dinsdagochtend 05.00 uur.

Reizigers die richting Assen of Groningen moeten wordt aangeraden te reizen via Leeuwarden. Hetzelfde geldt voor reizigers die vanuit Assen of Groningen naar het Zuiden willen.