Stichting Wij(s) met Wolven spreekt van 'wolvencrisis' in brief aan provincie

In principe zijn de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies het bevoegd gezag om maatregelen te (laten) nemen. Als de volksgezondheid of de openbare veiligheid in het geding is, kunnen zij volgens het wolvenplan beslissen om de wolf te vangen of te doden. In uitzonderlijke gevallen mag een burgemeester zonder overleg met de provincie besluiten om een wolf af te schieten.