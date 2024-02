Arriva-nachttrein door Drenthe binnenkort via Amsterdam Centraal

De Arriva-trein, die iedere vrijdagnacht vanaf Groningen via Assen naar Schiphol vertrekt, zal vanaf 30 maart niet meer via station Amsterdam Zuid, maar via Amsterdam Centraal rijden. Bovendien wordt de vervoersprijs aangepast.

Sinds januari 2023

Apart ticket

De trein is bedoeld voor mensen die op stap zijn (geweest) in het uitgaansleven en voor reizigers die een vroege vlucht moeten halen op Schiphol. Overigens moet voor de nachttrein een apart ticket worden gekocht; de ov-chipkaart is niet geldig.