Brandend puin zorgt voor onrust op A28 bij Meppel, weg weer open in beide richtingen

Overigens was het op meer plekken onrustig door acties op en bij snelwegen. Zo werden in de berm van de A28 bij de Wijk houten pallets in brand gestoken en was er ook brand langs de A37 bij de afslag Emmen-Zuid, maar ook buiten Drenthe werd actie gevoerd waarbij hooibalen en hout in brand werden gestoken. Dat gebeurde onder meer op de A32 bij Steenwijk, op de afrit van 't Harde bij Nunspeet op de A28 en de A7 richting Groningen. Dat zorgde onder meer voor grimmige situaties tussen actievoerders en persfotografen, schrijft RTV Noord