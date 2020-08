'Fietssnelweg langs Noord-Willemskanaal veel te gevaarlijk'

Het traject in Tynaarlo maakt deel uit van de fietssnelweg tussen Assen en Groningen. Maar volgens omwonende Henk Harms is de oostzijde van het kanaal, die de gemeente op het oog heeft voor de route, een gevaarlijke locatie. "Dagelijks rijden hier 19.000 auto's langs en dat gaat zich kruisen met het fietsverkeer", waarschuwt hij.

Veel te gevaarlijk

Omwonende Gerrie Grootjans wil ook niet dat de fietsroute voor zijn huis langs komt. "Qua veiligheid en wonen vinden wij het niet prettig. De vragen die wij hierover hebben gesteld aan de gemeente, worden niet of nauwelijks beantwoord."

Net als Harms is Grootjans van mening dat een oversteek voor café De Vriezerbrug veel te gevaarlijk is. "Tynaarlo wil hiervoor een vluchtheuvel creëren, terwijl die op een andere plek in het dorp is verwijderd vanwege het aantal ongelukken dat daar gebeurde."

Daarnaast zou de Watermolenwijk, waar straks de fietssnelweg langsgaat, worden afgesloten voor auto's. Deze situatie is voor Harms en Grootjans totaal niet wenselijk is. "Dan kan ik niet meer bij mijn huis komen", meent Harms. "Ook mijn buurman Grootjans kan niet meer bij zijn huis komen. Voor hem houdt dat in dat hij via de achterzijde van zijn huis op zijn terrein moet komen, via het industrieterrein. Dat is geen situatie die je wilt."

'Naïef en kortzichtig'

In een korte reactie laat café en hotel De Vriezerbrug weten: "Het maakt mij niet uit of die weg er nou wel of niet komt."

Toch staan de omwonenden niet alleen in het verzet tegen de voorkeursroute. Dorpsbelangen Tynaarlo strijdt al lange tijd tegen het plan. "Het is gewoon niet veilig", zegt voorzitter Anketrien Schillhorn van Veen. Ze noemt het plan naïef en kortzichtig.

Er is volgens haar veel sprake van sluipverkeer. Daarnaast steekt het Dorpsbelangen dat de zandpaden die nu naast het Noord-Willemskanaal liggen, omgebouwd worden tot 'lelijk wit beton'.

'Ideale route'

Toch blijft het de meest ideale route, vindt het college. "Het is de kortste en veiligste route voor fietsers", laat het college weten. "Deze variant geeft de minste belemmeringen voor de huidige en eventuele toekomstige ontwikkelingen bij De Vriezerbrug en heeft de laagste gemeentelijke bijdrage."

Volgens de gemeente bleek er tijdens de laatste informatieavond de voorkeur te zijn voor de route langs het Noord-Willemskanaal. Maar het is ook bij de gemeente bekend dat een deel van de aanwonenden en ondernemers geen voorstander is voor de route langs het Noord-Willemskanaal.

Informatiebijeenkomsten

Na de inloopbijeenkomsten komt de gemeente en provincie met een plan. Volgens het college zijn de punten die door bezoekers zijn ingebracht, serieus behandeld en hebben geleid tot aanpassingen.

Grootjans is niet blij met de manier waarop de gemeente en provincie naar de omwonenden communiceren. Volgens hem waren zij namelijk niet uitgenodigd op de eerste informatiebijeenkomst. "Dat was een vergissing, maar helaas was het de tweede keer ook zo."

Alternatief

Een beter alternatief voor de fietssnelweg is volgens de omwonenden en Dorpsbelangen een route via de Onlandweg. Daarbij gaat het traject 500 meter langs de A28 en komt bij Sauna de Bron in Tynaarlo weer op de beoogde weg. "Dat geeft een veel rustigere situatie voor fietsers", meent Harms. "De snelheid is bij de Onlandweg lager en bij de rotonde kun je goed oversteken. Daar is al een fietsoversteekplaats."

Maar het college is van mening dat de fietsers geen gebruik zullen maken van de route via de Onlandweg en Meerweg. Ook sluit deze route niet aan, zo zegt het college, bij de uitgangspunten van een comfortabele, snelle en veilige doorfietsroute.

Veilig Verkeer Nederland

Omwonenden hebben Veilig Verkeer Nederland gevraagd te kijken naar de situatie. In hun rapport adviseert de organisatie te onderzoeken of een ongelijkvloerse kruising ter plaatse een oplossing is. Als tweede optie wordt gevraagd te kijken naar een alternatieve route via een plek waar de N386 wel veilig gekruist kan worden.

Het college is het er mee eens dat de weg via het Noord-Willemskanaal bij de Vriezerbrug in de huidige situatie niet geschikt is als oversteekplaats. "Daarom is in het voorstel ook een herinrichting gepland. We willen de mogelijkheid creëren om in twee keer over te steken en moet de snelheid worden verlaagd. Dit leidt tot een verkeersveilige oversteek van de doorfietsroute over de provinciale weg."

Keuzes

De gemeenteraad moet zich nog buigen over het traject van de fietssnelweg. In het voorstel dat er nu ligt wordt de doorfietsroute langs het Noord-Willemskanaal aangewezen. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad deze kwestie in september bespreekt.