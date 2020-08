Ouderen Emmerhout mijden boodschappenplusbus

Wijkbelangen Emmerhout neemt maatregelen om meer passagiers in de zogeheten boodschappenplusbus te krijgen. Nog geen tien mensen stapten de eerste maanden van dit jaar in de bus terwijl er minimaal zes per rit nodig zijn om uit de kosten te komen. De inkomsten staan verder onder druk omdat de bus sinds half maart stilstaat vanwege de corona-uitbraak.

Boodschappen of vriendenbezoek

De Emmer boodschappenplusbus is bedoeld om ouderen die slecht ter been zijn de gelegenheid te geven om bijvoorbeeld boodschappen te doen of vrienden te bezoeken. Het project is al in tientallen Nederlandse gemeenten een succes. Passagiers worden thuis opgehaald en betalen een euro per rit. Wijkbelangen Emmerhout leaset de bus van het Nationaal Ouderen Fonds maar hoeft door de omstandigheden pas volgend jaar te beginnen met betalen.

Zorgen

Voorzitter Wytse Bouma maakt zich zorgen, maar gaat uit van aanloopproblemen. "De plusbus rijdt in veel gemeenten en ook daar was het begin vaak lastig. Wij werken hard om de boel aan de loop te krijgen. Ik denk dat er schroom is om er gebruik van te maken. We gaan daarom de mensen via een enquête vragen waar ze heen willen. Tot nu toe bepaalden wij dat. Hopelijk levert dit meer passagiers op. Gelukkig hoeven we voorlopig nog geen huur voor de bus te betalen. We hebben dus tot midden volgend jaar de tijd om er in Emmerhout een succes van te maken."