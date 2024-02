Weergoden behoeden mammoetboom Veenhuizen opnieuw voor motorzaag

Een nieuwe poging om een 22 meter hoge mammoetboom in Veenhuizen om te zagen, is voor de derde keer mislukt. De harde wind zorgt ervoor dat omzagen van de boom niet veilig is.

Schuin, ietwat dreigend, hangt een 22 meter hoge sequoia vanuit de tuin van Jan Meester boven de tuin van de buren. Al zo'n 36 jaar staat hij op deze plek. Meester plantte hem zelf als een meter hoog sprietje, daarna deed de natuur zijn werk en groeide het boompje uit tot een imposante eyecatcher die boven alle bomen in de buurt uitsteekt. Maar met steeds vaker voorkomende windstoten, bestaat de angst dat de boom eens omwaait en dan zou hij niet alleen in de tuin van de buren vallen. Ook hun huis is in gevaar.

Ietwat treurend staat Meester naar zijn boom te kijken. "Ik dacht dat drie keer scheepsrecht zou zijn, maar dat gaat in dit geval niet op. Eigenlijk wil ik de boom niet kwijt, maar het risico is te groot. Deze boom wortelt niet zo diep en bij een stevige zuidwestenwind kan hij op onze huizen terechtkomen. Dan moet je nuchter blijven."

Te groot als kerstboom

Een sequoia staat in Nederland bekend als mammoetboom en is de snelst groeiende boom ter wereld. Hij kan wel duizend jaar oud worden en honderd meter hoog. Vooral in de Amerikaanse staat Californië komt deze reus voor. Er zijn exemplaren waar auto's doorheen kunnen rijden. Meester: "We zijn er zelf ooit eens wezen kijken. Met zes man hebben we geprobeerd een van die bomen te omarmen. We kwamen tot een derde."

Omdat hij toch tegen de vlakte moest, wilde de eigenaar hem aan de gemeente Assen geven. Daar zou hij in december als kerstboom op het Koopmansplein moeten staan. De verkeersregelaars stonden kort na Sinterklaas al klaar voor het neerhalen van de reus, maar het groenbedrijf kwam toen tot de conclusie dat de boom te zwaar is om om te zagen. Bij zijn val zou de boom de kraan die de boom vasthoudt meeslepen.

Vorige maand werd opnieuw een poging ondernomen om de reus te vellen. Dit keer zou hij niet in zijn geheel worden neergehaald, maar in stukken worden gezaagd. Ditmaal zit het gewicht van de mammoetboom de kap niet in de weg, maar zijn het de weergoden. Een stevige wind maakt de klus te gevaarlijk.

'Zo snel mogelijk om'

"Ik zou persoonlijk het liefste zien dat de boom blijft staan", zegt de 95-jarige Meester, die desondanks baalt. "Maar hij moet weg en daarom heb ik liever dat hij zo snel mogelijk gaat."