Kinderraad legt bal op stip voor moslimmeisjes: eerste team trapt af

"Een heel mooi goal", scandeert trainer Eyup Yucesan over het veld. Een van de meiden op het veld heeft zojuist de bal in het doel gepoeierd. Het plezier en het enthousiasme stralen er duidelijk vanaf. Na twee maanden hebben de acht meiden meiden op het veld zich snel ontwikkeld, legt Yucesan uit. "De meesten zijn nooit lid geweest van een sport-of voetbalvereniging", zegt hij.

Vanwege hun achtergrond is dat niet gebruikelijk. Maar hier staat dan toch het eerste meidenteam binnen de gemeente Emmen die volledig bestaat uit meiden met een migratie- of islamitische achtergrond. En dat is best bijzonder.

Minder sporten

Vorig jaar berichtten de NOS en Trouw nog over het feit dat meiden met een niet-westerse achtergrond minder sporten dan hun leeftijdsgenoten. Soms is het een gebrek aan tijd en geld. Maar vaak ook omdat ze zich niet voldoende vertrouwd of veilig voelen. Of vanwege de aanwezigheid van mannen.

In het geval van dit team, dat ondergebracht is bij FC Meerdijk (de gezamenlijke jeugdafdeling van SC Angelslo en vv Emmen), zijn die hordes genomen. En wel door de jongeren zelf.

In de wijk Angelslo waren er verschillende meiden die wilden sporten. Zo ook Zawiya Kaszuba en haar zus Zunaiyra. Beide zitten in de vorig jaar opgerichte kinderraad van de Emmer wijk Angelslo. Deze raad, die bestaat uit basisscholieren, maakt zich hard voor plannen die de wijk leuker moeten maken voor kinderen. Via deze raad werd bekendgemaakt dat verschillende meiden in Angelslo wel willen sporten.

Spelen met jongens

"Ik zelf wou dat al heel erg lang", zegt Zawiya, die de training even onderbreekt. "Toen we bij de kinderraad ideeën mochten noemen, hebben we bij de gemeente aangegeven dat we graag een voetbalteam wilden. Dat is gelukt en daar ben ik heel blij mee", zegt ze lachend.

Bij Zawiya zit de liefde voor het spelletje diep. "Ik heb van kleins af aan van voetbal gehouden." Haar vader en broer spelen ook. Haar grote idool is Ronaldo. Al vindt ze het jammer dat hij naar Al-Nassr in Saoedi-Arabië is vertrokken.

Zelf mogen spelen lag lastig, vertelt ze. Spelen met bijvoorbeeld jongens lag erg ingewikkeld met het oog op haar geloof. Dankzij de kinderraad werd letterlijk en figuurlijk de bal op de stip gelegd. Sinds twee maanden traint het team op de velden van SC Angelslo. In totaal zijn ze nu met negen spelers.

Groepsapp

Trainer Yucesan, verbonden aan de gemeente Emmen, beaamt dat er in bepaalde culturen drempels worden ervaren wat betreft sporten. "We hebben met ons allen ons best gedaan om die weg te nemen."

Kinderen en ouders staan er allemaal soepel in. "Zelf heb ik kennismakingsgesprekken gehad met alle gezinnen. Er is een groepsapp aangemaakt met de meiden en hun ouders." Laatstgenoemde hebben daarbij zeggenschap over bepaalde zaken en dat wordt gewaardeerd, aldus Yucesan.

Verder groeien