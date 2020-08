Freriks in voorselectie Oranje voor oefenduels in Lingen

Merel Freriks (22) uit Emmen heeft een plekje gekregen in de voorselectie van Oranje. Begin oktober oefent de nationale ploeg ter voorbereiding op het EK in december achter gesloten deuren in het Duitse Lingen tegen het thuisland.

Freriks is een van de 25 speelsters op de longlist van bondscoach Manu Mayonnade uit Frankrijk. Vorig jaar kreeg de oud-speelster van E&O een plekje in de WK-selectie. In Japan greep Freriks in het oranje van Nederland goud.

Op 1 en 3 oktober oefent de nationale ploeg tegen Duitsland. Dat gebeurt in Lingen achter gesloten deuren. De speelstad ligt vlakbij de grens tussen Drenthe en Duitsland.

Champions League

In september hoort Freriks of ze zich mag melden in Lingen. Over een week start de lijnspeelster van kampioenskandidaat Borussia Dortmund de Bundesliga. Ook gaat Freriks voor het eerst in haar loopbaan uitkomen in de Champions League.