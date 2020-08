Klenckestraat in Assen laat buurtmoestuin en speelveld niet los

"We krijgen straks 55 extra huizen op ons bordje door die bouwplannen. Ons laatste stuk groen in deze buurt moet behouden blijven", schrijft de bewonersgroep Klenckestraat en omgeving in een brief aan de gemeenteraad. Die moet ingrijpen vinden ze, want er is een nieuwe situatie.

Petitie

Al sinds drie jaar vecht de buurt tegen woningbouw tegenover hun huizen, waar ooit een school met gymlokaal stond. Jarenlang is de plek al in gebruik als speelveld en buurtmoestuin, waarvoor ze ook nog subsidie kregen. Maar de gemeente wil ondanks een petitie met ruim honderd protesthandtekeningen het bouwplan toch doorzetten. Er was elders in de wijk Noorderpark voldoende groen en ook plek voor kinderen om te spelen, zo luidde het oordeel van de wethouder. Wel is er iets geschoven met de bouwlocatie van de huizen en parkeerplaatsen, om toch meer groen te behouden. Maar ook dat is voor de buurt onacceptabel.

Andere ontwikkelaar, nieuwe situatie?

De gemeentegrond zou door ontwikkelaar Credit Linked Beheer BV bebouwd worden met twaalf groene, duurzame huurwoningen. Maar die partij heeft zich nu teruggetrokken. Volgens de bewonersgroep wil de nieuwe ontwikkelaar, waarvan de naam nog niet bekend is, er koopwoningen in plaats van huurwoningen bouwen. Daarmee ontstaat er volgens hen 'een nieuwe situatie'.

"Betekent het terugtrekken van Credit Linked Beheer BV niet gewoon het vervallen van de overeenkomst die er met de gemeente is? De gebondenheid aan deze overeenkomst is door het college van B en W steeds aangevoerd, tegen de voorstellen van de bewoners", stelt de bewonersgroep in de brief. Ook balen ze ervan dat ze niet tijdig geïnformeerd worden over de woningbouwplannen, zoals was beloofd.

De Maranathakerk gaat tegen de vlakte en er komen appartementen van Actium (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

De bewonersgroep vindt dat er voor het hele gebied een ontwikkelingsvisie moet komen met de vragen: 'Waar komen allemaal woningen?' en 'Hoeveel groen blijft er over?'. Zo zijn er twee locaties in de buurt waar ook tientallen huurwoningen komen.

Kerk plat voor appartementen

Zo is de leegstaande Maranathakerk, die pal naast de Klenckestraat ligt, verkocht. De kerk gaat plat voor huizen. Woningbouwcorporatie Actium zou er, volgens de buurtbewoners, dertig appartementen willen bouwen. Maar Actium bevestigt alleen de aankoop. De corporatie zegt nog geen concrete invulling voor de locatie te hebben. "En als het zover is, gaan we daarover eerst in overleg met de buurt", zegt manager Marcel van Halteren.

Ook is het vroegere kantoorpand van Noordermaat aan de Mr. Groen van Prinstererstraat gesloopt. Die locatie wil Actium ook ontwikkelen. Volgens de bewonersgroep van de Klenckestraat zou er op die plek sprake zijn van 25 appartementen. Manager van Halteren van Actium zegt dat ook van die plek nog niet vaststaat wat de corporatie daar precies gaat doen. "Maar het klopt dat we daar plannen hebben. Over aantallen en invulling zijn we nog in overleg. En ook daar zullen we de buurt eerst informeren."

Actium wil appartementen bouwen op de hoek van de Mr. Groen van Prinstererlaan, waar het kantoor van Noordermaat stond (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Motie

Maar voor de buurtbewoners van de Klenckestraat en omgeving zijn de bouwplannen op beide locaties, met al die huizen, voldoende aanleiding nog eens bij de politiek aan de deur te rammelen. Met als doel hun 'laatste stukje kostbaar groen' voor de omgeving te redden.

Ze vinden dat de gemeenteraad de situatie rond de Klenckestraat met spoed moet agenderen. "En de raad moet het college in een motie oproepen ondertekening van een overeenkomst met een nieuwe ontwikkelaar aan te houden. Er is gezien het protest in de buurt gewoon geen draagvlak voor dit plan in de buurt."

