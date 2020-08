Vernieler graf gehandicapt meisje (9) opnieuw de cel in

De 27-jarige Dion D. die in februari een celstraf kreeg opgelegd voor grafschennis in Emmer-Compascuum, moet voor een autokraak in Borger en heling opnieuw de cel in.

De man roofde op 26 juli uit een opengebroken auto bij vakantiepark Hunzedal in Borger een radio, parfum en een kentekenbewijs. De man had nog een eerder gestolen rijbewijs op zak. Heling vond de rechter in dit geval bewezen.

Verslaafd

De rechter legde de man een celstraf van zes weken op. D. pleegde de diefstallen in Borger in een proeftijd van een celstraf van zestig dagen voorwaardelijk, die hij eerder kreeg opgelegd voor het vernielen van een graf. Die moet hij nu ook uitzitten. De man is verslaafd. Hij zwerft rond en laat zich tot nu toe niet behandelen. De 27-jarige verscheen niet op zitting. Hij kampt vanaf zijn elfde met een drugsprobleem.

Medeverdachten

De autokraak in Borger pleegde hij niet alleen. Hij was daar met twee vrienden en een vriendin. Die moeten later voor de rechter verschijnen. De vier vertoonden in juli in Borger opvallend gedrag, waardoor recreanten bij de politie aan de bel trokken. De agenten vonden in de rugzak van D. goederen die kort daarvoor uit een auto waren gestolen.

