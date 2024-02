Nieuw-Buinen breidt uit met nieuwe wijk

Nieuw-Buinen groeit uit zijn jasje, want er komt een nieuwe wijk bij. Achter de Multifunctionele Accommodatie (MFA) wordt ruimte gemaakt voor de bouw van 74 woningen. Daarnaast komen er 13 woningen aan de Linneauslaan.

De wijk achter de MFA krijgt de naam 'Oosterwijk', bedacht door een inwoonster van Nieuw-Buinen. In het plan is er ruimte voor woningen in verschillende, soorten, maten en prijsklassen. Er is plek voor sociale huurwoningen, levensloopbestendige woningen, starterswoningen en vrije bouw.

Prijsklasse

De rijtjeswoningen worden geschikt voor starters, die huizen vallen in de prijsklasse betaalbaar. Wethouder Henk Zwiep hoopt de starterswoningen onder de 250.000 euro op de markt te krijgen.

Landelijk wordt 390.000 euro als de grens voor betaalbare nieuwbouwwoningen gezien, maar Zwiep houdt de norm van 355.000 euro aan. Verder heeft de gemeente de betaalbaarheid niet zelf in de hand, volgens Zwiep. Hij kan iets veranderen aan de grondprijs, maar de bouwkosten of hypotheekrente, dat is buiten zijn macht.

Tennisbaan

Er is één zorg, waar de raad mee kampt. Dat is de nabijgelegen tennisbaan, die voor geluidsoverlast en lichthinder kan zorgen. Verplaatsing van de tennisbaan paste nu nog niet binnen de mogelijkheden, wellicht is dit over een aantal jaren anders.

Toch zijn er voor de problemen een aantal oplossingen bedacht, wat de hinder moet tegengaan. Zo zal het plaatsen van een geluidsscherm bij de tennisbanen ervoor zorgen dat het geluid gedempt wordt. Met deze oplossing wordt aan de voorwaarden vanuit het geluidsonderzoek voldaan en zal de overlast wegnemen. Wat betreft lichthinder is het vervangen van de bestaande lampen voor nieuwe LED verlichting de enige passende oplossing.