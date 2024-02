Woningbouw in Oosterhesselen: 'Het grootste project in dit dorp in twintig jaar'

Die aandacht voor natuur vertaalt zich in de nieuwe wijk in onder meer extra ruimte voor groen rondom de kavels. Op die manier moet de wijk een soort landelijke, boerderijachtige uitstraling krijgen. "Maar we gaan bijvoorbeeld als ontwikkelaar ook hagen aanplanten als erfafscheiding tussen de verschillende huizen. Zo voorkomen we dat mensen allerlei schuttingen of muurtjes gaan bouwen."

Het bestraten van voortuinen is in Klenckerveld niet toegestaan. "Ook daarin gaan we een stap verder. Het is in deze tijd van klimaatverandering niet verstandig om tuinen vol te leggen met verharding. We bieden daarvoor waterdoorlatende alternatieven aan, zodat we in de wijk straks zo min mogelijk verstening zien. Dat groene karakter past ook goed bij het naastgelegen natuurgebied De Klencke."

Vertraging door vleermuizen, bomen en woningbehoefte

Het nieuwbouwplan heeft de afgelopen tijd meerdere keren vertraging opgelopen. Zo waren er onder meer extra onderzoeken nodig vanwege de aanwezigheid van vleermuizen, moest het bomenbestand geïnventariseerd worden en wilde de gemeente vooraf weten of er wel voldoende belangstelling zou zijn voor de extra woningen.

Ten Hoor: "Inmiddels weten we dat die belangstelling er meer dan voldoende is. Op dit moment hebben zich bij ons al tachtig geïnteresseerden aangemeld."

Dat zijn niet alleen inwoners van Oosterhesselen of de directe omgeving. "We zullen er rekening mee moeten houden dat zo'n beetje de helft van alle huizen verkocht zal worden aan lokale woningzoekenden, de andere helft zal van buiten komen. Bij de toewijzing zullen we belangstellenden uit de eigen regio in eerste instantie een kans bieden, voordat woningen op Funda gaan."

Wat betreft de vleermuizen, zegt Ten Hoor: "Die hebben we inmiddels in kaart gebracht en daar houden we met nestkastjes rekening mee. In de groene wijk kunnen dit soort kastjes straks ook terugkeren bij de huizen."

Eerder plan voor asielzoekerscentrum