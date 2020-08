Meldpunt voor slachtoffers seksueel misbruik Jehovah's Getuigen [update]

Dat staat in de brief die minister Sander Dekker van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het meldpunt wordt uitgebreid met specifieke expertise over seksueel misbruik binnen gesloten gemeenschappen.

In januari kwam er een rapport naar buiten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WDOC). Daarin stond als advies om een intern meldpunt te openen. Jehovah's Getuigen weigerden tot nu toe steeds om een laagdrempelig intern meldpunt in te richten. Dat was voor de minister een reden om deze stap te nemen.

"Ik vind het een zwaktebod dat wij dat als overheid moeten doen", zegt Dekker bij Op1. "Ik heb gezeten met het bestuur, maar daarbij was alles gefocust op het ontkennen van het probleem. Ze willen niet inzien waar slachtoffers tegenaan lopen."

Financiële compensatie

Naast het inrichten van het meldpunt wordt ook de Stichting Reclaimed Voices financieel ondersteund, zodat zij door kunnen gaan met het helpen van slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Jehovah's Getuigen gemeenschap. Ook worden de onderzoeksresultaten actief onder de aandacht gebracht bij de GGD en de politie zodat zij signalen van eventueel misbruik kunnen herkennen.

Ook laat de minister weten dat het niet melden van seksueel misbruik binnen organisaties consequenties moet hebben voor bestuurders. Dekker verkent hoe een dergelijke wettelijke regeling het beste opgezet kan worden. Voor eind 2020 verwacht de minister de Tweede Kamer hierover verder te informeren.

"We gaan kijken of een meldplicht bij particuliere organisaties, zoals geloofsgemeenschappen, kunnen invoeren zoals dat ook is in zorg", aldus Dekker.

