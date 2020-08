Theaterseizoen start: van 'super analoog' tot 360-graden beleving

Datzelfde virus zorgt er ook voor dat de theaterzalen niet volledig gevuld worden, omdat de anderhalve meter afstand geldt. Om toch een zo rendabel mogelijk seizoen te krijgen wil theater De Nieuwe Kolk in Assen de bezoekers ook thuis bedienen. "Voorstellingen en concerten bieden wij aan via een '360-graden livestream'", vertelt Hanneke Bruggeman, directeur van DNK. "Met je smartphone, tablet of zelfs een speciale virtual reality-bril kan je thuis de voorstelling meebeleven. Je kan voor, naast en achter je kijken, alsof je in de zaal zit."

Om dat mogelijk te maken staan er speciale camera's in de zaal. Bas Beukers uit Borger heeft het concept bedacht. "Op drie plekken in de zaal staan speciale camera's die alle kanten filmen; dus 360-graden. Ook staat er een camera backstage. Thuis kan je dus precies hetzelfde zien en beleven als wanneer je in de zaal zit."

Super analoog

De digitale theaterbeleving wordt niet door de andere drie theaters omarmt. Dorien van de Laak van Schouwburg Ogterop in Meppel is er heel duidelijk over: "Wij zijn super analoog. Theater is een belevenis; daar moet je fysiek bij zijn. In huis zit je vaak al de hele dag, ook achter een scherm. Wij willen juist onze bezoekers een avondje uit geven."

Ook in het ATLAS Theater in Emmen blijven ze eerst nog analoog. "Er zijn nog geen concrete plannen om voorstellingen digitaal aan te gaan bieden", zegt Simone Brinks van Marketing en Communicatie. "De beleving is toch een stuk minder dan wanneer je in de zaal zit. Dus we starten gewoon in het theater, maar we bekijken wel wat de opties zijn als we merken dat er vraag naar is."

In de Tamboer in Hoogeveen gaan ze ook nog niet digitaal. "We hebben de middelen om digitaal te gaan wel in huis, maar we doen het voorlopig nog niet", zegt Sandra Folkers van De Tamboer.

Consequenties

Bij Schouwburg Ogterop kunnen ze, net als de andere theaters, veel minder mensen kwijt dan normaal. In de grote zaal is plek voor honderd mensen. Hele rijen zijn afgezet met gevarenlint. "Onze keus om mensen wel naar ons theater te laten komen heeft praktische consequenties", zegt Van de Laak. "We zetten extra personeel in om mensen naar een plek te brengen en we hebben extra personeel nodig om de zaal tussen de voorstellingen door te reinigen."

Elf september is de eerste voorstelling in Ogterop. "We zijn hoopvol gestemd. Er zijn mensen die heel graag er weer uit willen en meteen zes kaarten bestellen, maar er zijn ook mensen die voorzichtig zijn en niet zo goed durven."