Pessenaar die burgemeester Hoogeveen bedreigde voorlopig vrij

De 53-jarige Pessenaar Daniël L. komt voorlopig vrij. Dat bepaalde de rechtbank vandaag tijdens een inleidende zitting. De man werd eind juli opgepakt voor het bedreigen en belagen van ambtenaren en de burgemeester van de gemeente Hoogeveen.

Om zijn zaak te behandelen is psychologisch onderzoek nodig, maar dat is nog niet gebeurd. "Daar knelt het op dit moment. Meneer zit al enige tijd vast en omdat er op dit moment nog geen zicht is op de inhoudelijke behandeling van de zaak, kan meneer niet langer blijven vastzitten", oordeelt de rechtbank in Assen.

'Schreeuw om hulp'

Vorig jaar werd L. opgepakt nadat hij burgemeester Karel Loohuis bedreigende berichten en mails zou hebben gestuurd. Datzelfde zou hij hebben gedaan bij ambtenaren van de gemeente Hoogeveen.

"Dat moeten we zien als een schreeuw om hulp", zegt L.'s advocaat. "Ik kan mij voorstellen dat mensen bij de gemeente oprecht bang zijn geweest, maar het zijn maar woorden. Er is niemand neergestoken, er is geen letsel bij een ander aangebracht en er is niemand doodgegaan."

Tijdens de zitting vandaag werd duidelijk dat de Pessenaar opnieuw dreigbrieven zou hebben verstuurd naar de rechtbank en het Openbaar Ministerie (OM). Een aantal brieven is in de gevangenis onderschept.

Traag

De advocaat van L. pleitte voor vrijlating, aangezien de Pessenaar een tijd vastzit en zijn zaak moet afwachten in de gevangenis. "Tijdens het warme weer werd hij opgepakt en nu hebben we de kou en sneeuw alweer achter de rug. Het gaat wel erg traag."

Binnenkort moet duidelijk worden wanneer L. wordt onderzocht. Het wachten op de resultaten en het behandelen van de zaak kan volgens zijn advocaat ook buiten de gevangenis.

"Hij zit al een tijd binnen, voordat de resultaten van het onderzoek binnen zijn en de zaak verder kan zit meneer wellicht een jaar vast en dat is lang." De rechtbank ging daar in mee.

'Zooitje ratten'

Volgens de rechtbank was het dan ook een moeilijke beslissing om hem vrij te laten, ook omdat er kans op herhaling zou zijn. "In zijn brieven zijn zorgelijke uitingen te lezen", liet de weten.

In een brief richting de rechtbank zou de Pessenaar hebben geëist om direct te worden vrijgelaten. Anders zou het 'zooitje ratten' bij de gemeente een alarmknop nodig hebben.

Jarenlang conflict

De Pessenaar is verwikkeld in een conflict met de gemeente dat zo'n 13 jaar duurt. L. zegt recht te hebben op bijstand, maar krijgt die niet. In 2022 eiste het Openbaar Ministerie (OM) in de kwestie tbs met dwangverpleging.