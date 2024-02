Geen aanhoudingen bij boerenprotest A28, wel boetes uitgeschreven

De politie heeft gisteravond bij het boerenprotest op de A28 bij Meppel niemand aangehouden. Wel zegt een woordvoerder "veel" kentekens te hebben genoteerd van trekkerrijders die betrokken waren bij de actie. Zij kunnen een boete verwachten, meldt de politie.

Eén actievoerder is staande gehouden vanwege het dumpen van afval op de snelweg. Ook hier volgt nog een bekeuring. Hoeveel boetes in totaal worden uitgeschreven, is niet bekend.

Onrust

Op de A28 tussen Meppel en Staphorst werd gisteravond afval op de weg gedumpt. De actievoerders stortten onder meer grote zakken met een onbekende inhoud, trekkerbanden, landbouwplastic en strobalen en zetten dat in brand. Er ontstond een file in beide richtingen. Inmiddels is de A28 weer volledig vrijgegeven.

Verder greep de politie in op de N851 bij Rogat. Daar werden gisteravond zes bekeuringen uitgedeeld aan actievoerders. Zij reden met hun trekker op de weg, terwijl dat verboden is.

Schade aan wegdek

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat hebben vanochtend poolshoogte genomen op de A28 en de A32 bij Steenwijk-Noord, waar ook brand werd gesticht. Volgens een woordvoerder is bij de laatste plek geen schade aan het wegdek achtergebleven. Wel liggen brandresten in de berm, die later vandaag worden opgeruimd.

Aan het wegdek van de A28 van Meppel richting Staphorst is wel schade geconstateerd. De situatie is volgens de woordvoerder nu veilig, maar de zwakke plekken worden in de gaten gehouden. "Het asfalt is heet geweest, dat zien we en blijven we monitoren."