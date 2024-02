Vliegvelddirecteur: 'Vliegen in trek, passagiers nog net niet op de vleugels'

Met een toename van 21.000 passagiers in 2023 is luchthavendirecteur Meiltje de Groot zeer tevreden. Toch heeft het vliegveld in Eelde grotere ambities en kan de luchthaven naar eigen zeggen 350.000 passagiers aan.

Dat is flink meer dan de 108.000 passagiers die dit jaar van en naar Eelde vlogen. "De prognose is dat mensen willen blijven vliegen", zegt De Groot, die zich baseert op 'internationale geluiden uit de luchtvaart'. "Twee factoren spelen daarbij een grote rol. De eerste is de schaarste op andere luchthavens. Neem Schiphol: blijft de capaciteit daar gelijk of moeten zij krimpen?"

Eerst naar de film

Als dat laatste het geval is, dan verwacht De Groot dat er sneller naar alternatieven in Nederland wordt gezocht. Groningen Airport Eelde (GAE) wil alternatieven kunnen bieden en is in gesprek met de Royal Schiphol Group om de samenwerking te versterken.

Die gesprekken verlopen volgens De Groot goed, al is het niet zo dat GAE zich onderdeel van de Schiphol Group mag noemen. "Als je iemand tegenkomt die je leuk vindt, ga je eerst een rondje door het park lopen of eerst naar de film", zegt De Groot. "We gaan nu eerst kijken hoe we nauwer kunnen samenwerken."

Ook Lelystad komt vol

Groei in Eelde ligt meer voor de hand als Lelystad Airport dicht blijft. Dat een Kamermeerderheid daar nu voor lijkt te pleiten , kan dus als goed nieuws worden gezien voor GAE. "Als er in Lelystad 40.000 vliegbewegingen komen, heeft dat natuurlijk effect op ons."

"Tegelijkertijd is de vraag zo groot, dat als Lelystad over een aantal jaar toch open gaat, ook dat vliegveld vol zal komen te zitten", schat De Groot in.

Op de vleugels