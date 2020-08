Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma was bezorgd over situatie Hoogeveen

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma had grote zorgen over de politieke malaise in Hoogeveen. Dat zei informateur Johan Baltes bij de presentatie van het rapport aan de gemeenteraad.

"Het is wel ernstig", zei Klijnsma toen zij Baltes en Korthuis vroeg als informateurs op te treden. "Met die bagage kwamen wij hier. Toen we daarna begonnen werd duidelijk waar zij op doelde", zei Baltes tegen de gemeenteraad. "Jullie hebben een paar fraaie staaltjes laten zien van waar jullie toe in staat zijn. Jullie buitelden over elkaar heen als de vlam in de pan sloeg. Bejegening die volstrekt niet effectief was voerde boventoon."

Schone lei

Informateurs Johan Baltes en Sandra Korthuis presenteerden vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering in Hoogeveen officieel hun rapport 'Op weg naar een schone lei voor Hoogeveen'.

In zes weken maakten Baltes en Korthuis een analyse van de problemen in het college, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Daarnaast werd een sluitende meerjarenbegroting opgesteld.

Twijfels

Baltes: "Jullie kennen mij als redelijk optimistisch mens, maar ook ik heb twijfels gehad of het zou lukken om met analyse en oplossingsrichtingen te komen. Het was zomer, er was corona."

De verstoorde verhoudingen in de raad zorgden volgens Baltes echter ook voor een goed uitgangspunt. "Als het zo duidelijk fout gaat, is dat een cadeautje voor ons." Al snel werd volgens hem duidelijk dat de gemeenteraadsleden voor verandering waren. "De modus was: daar willen we ook vanaf, zo willen we niet verder. Wel leren van het verleden, maar er vooral niet in willen blijven hangen en vooruit kijken."

Broedende kip niet gestoord

Informateur Sandra Korthuis prees de raad dat iedereen gedurende het traject de lippen stijf op elkaar had gehouden. "Wij hebben een klemmend beroep gedaan op u om dit proces in rust en stilte door te maken. Als een broedende kip. En omdat iedereen zich daar aan heeft gehouden, heeft het proces goed kunnen verlopen zonder allerlei rumoer."

Ze wees erop dat de bezuinigingsbedragen die zijn genoemd de komende weken meer in detail worden uitgewerkt. Als informateurs hebben ze vanaf het begin gezegd: "Al het zuur moet op tafel. Iedereen moet weten hoe het ervoor staat. Er zou best nog wel ergens een zuur bommetje kunnen liggen", aldus Korthuis.

