Drentse woningeigenaren krijgen waardebon voor energiebesparende producten

De komende weken krijgen Drentse woningeigenaren een waardebon van 50 euro op de mat waarmee vanaf 1 september energiebesparende producten aangeschaft kunnen worden. De actie is onderdeel van de campagne 'Haal de warmte in huis' van de twaalf Drentse gemeenten, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Het Drents Energieloket en komt voort uit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).

De actie is bedoeld om mensen te stimuleren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis, die makkelijk uitvoerbaar zijn. Denk hierbij aan het plaatsen van ledlampen, tochtstrips, isolatiemateriaal, een zuinige douchekraan en radiatorfolie.

'We zijn er nog lang niet'

Op de vraag of we niet al genoeg doen om energie te besparen, zegt Jannetje Kolijn van Het Drents Energieloket: "Heel veel mensen zijn heel goed bezig, maar we zijn er nog lang niet. Het blijft zaak om hier nog vol voor te gaan. Sommige mensen die een paar jaar geleden nog niet meededen, haken nu aan en een aantal mensen zijn al verder en willen hun tweede stappen zetten. Volgens de planning zijn we pas in 2050 vrij van fossiele brandstoffen, dus er is nog een hele weg te gaan."

'Drenten bereid om maatregelen te treffen'

77 procent van de Drenten blijkt bereid om energie te besparen in en om het huis, blijkt uit een onderzoek van Lexnova uit 2019. "Niet alleen omdat de energierekening dan naar beneden gaat, maar ook omdat mensen het fijn vinden om in een huis te wonen waar het niet tocht en het altijd lekker warm is", aldus Kolijn.

Meer acties

Drentse woningeigenaren krijgen niet alleen een waardebon, maar kunnen bijvoorbeeld ook hun cv-installatie voordelig laten optimaliseren. Verder komen er in sommige gemeentes collectieve inkoopacties, waarbij woningeigenaren gezamenlijk, tegen een lager tarief, energiebesparende maatregelen in te kopen, zoals zonnepanelen of isolatie. Rond oktober begint Het Drents Energieloket ook met de Warmtetour, waarbij in verschillende wijken onafhankelijk energieadvies wordt gegeven.

De campagne loopt van september 2020 tot en met maart 2021.