GroenLinks wil ook verbod van glyfosaat bij pacht in Assen

Glyfosaat, wat onder meer in Roundup zit, wordt vaak door akkerbouwers gebruikt om meerjarig wortel-onkruid op hun land dood te spuiten, zodat nieuwe gewassen er geen last van hebben. Maar GroenLinks vindt dat dit middel door Assen in de ban moet worden gedaan, zo zei Sjoerd Bakker vanavond in de gemeenteraad.

Schadevergoeding?

"Waarom is dit nu niet meegenomen in de maatregelen. Ik weet dat het zes jaar geleden ook al eens door ons is gevraagd. Het antwoord was toen, dat het niet kon. Maar we zijn zes jaar verder, er is nu jurisprudentie over, en andere gemeenten doen het ook. Waarom wij niet?"

De VVD wilde weten of GroenLinks dan ook bereid is de pachters schadevergoeding te betalen. "Want er moeten extra kosten worden gemaakt, vanwege andere manieren van bestrijding, zoals mechanisch, wat bewerkelijker is en duurder", aldus VVD-raadslid Bert Homan.

Aantasting draagvlak

Maar volgens wethouder Mirjam Pauwels (VVD) is een verbod van glyfosaat niet aan de orde. "Simpelweg, omdat er niet over gesproken is. Ook niet door de milieuclubs die bij ons aan tafel zaten, net als de pachters en landbouwinstanties, om over het duurzaamheidspakket te praten."

Pauwels is bang dat het draagvlak wordt aangetast, door nu ineens alsnog van bovenaf als gemeenteraad zo'n glyfosaatverbod op te leggen. "Een aantal teelten verbieden we al, zoals lelies, bloembollen en uien. Wil je nu ook nog dat glyfosaat verboden wordt, dan ben je dat draagvlak kwijt."

Schadevergoedingen uitkeren vanwege verduurzaming van de pacht, met het risico op meer kosten voor de pachters, is volgens Pauwels niet aan de orde. "Pachten van de gemeente is een keuze", zegt ze.

Lagere pachtprijs

Hoe meer maatregelen de pachters uit het pakket toepassen op hun akker, hoe lager de pachtprijs, zo is het plan van de gemeente. Zo wil Assen onder meer dat ze onkruid zo veel mogelijk mechanisch bestrijden in plaats van chemisch. En voor bemesting moeten ze ruwe mest of compost gebruiken in plaats van drijfmest of kunstmest. Het duurzaamheidspakket is volgens Pauwels tot stand gebracht in nauw overleg met alle partijen.

Stadspartij PLOP waarschuwt ervoor dat de gemeente niet verder moet gaan dan landelijke regelgeving. "En daar komt bij, die verpachte gronden zijn bedoeld als toekomstige woonwijk of bedrijfsgrond. Dan kan het dus zomaar zijn dat die zorgvuldig bewerkte grond met al die bodemverbetering zomaar in één keer weer teniet wordt gedaan."

Donderslag

De partij twijfelt eraan of alle boeren wel zo blij zijn met het nieuwe pachtbeleid, ook al is er volgens de wethouder 'zeker draagvlak voor het project'. Fractievoorzitter Henk Santing van PLOP hoort andere geluiden.

"Er wordt telkens over gesproken dat er zo goed overleg is geweest over vernieuwing van de pacht. Maar wij hebben toch van boeren begrepen dat het duurzame pachtbeleid als donderslag bij heldere hemel is gekomen. Het lijkt ons vruchtbaarder om eerst nog eens met de pachters te praten, om samen tot een gedragen plan van aanpak te komen. Dan maar een jaar later. Wat hebben liever echte samenwerking, dan tempo."

Volgende week donderdag beslist de raad van Assen definitief over het verduurzamen van de pacht van gemeentelijke landbouwgrond.

