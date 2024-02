Politieagenten hebben aan het begin van de middag een waarschuwingsschot gelost tijdens een aanhouding van een verdachte in de wijk Kloosterveen in Assen.

Dat gebeurde aan de Kambalahout in de wijk. Volgens een woordvoerder is de verdachte daarbij ongedeerd gebleven. Waarvan hij wordt verdacht, is nog onduidelijk.