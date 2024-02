Politie schiet bij aanhouding in Assen, man (18) opgepakt

Politieagenten hebben aan het begin van de middag een waarschuwingsschot gelost tijdens een aanhouding van een 18-jarige man in de wijk Kloosterveen in Assen. De man wordt verdacht van een bedreiging.

Het voorval gebeurde aan de Kambalahout in de wijk. Volgens de politie was het niet de eerste melding die gedaan werd. "Op 31 januari kregen we ook al een soortgelijke melding", zegt een woordvoerder. "Vanochtend kregen we informatie dat diegene die de bedreiging uitte, mogelijk een vuurwapen had."