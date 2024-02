Man (22) berooft maaltijdbezorger: 'Ik had ontzettend veel honger'

Een 22-jarige man had naar eigen zeggen "ontzettend veel honger", toen hij vorig jaar eind augustus in Emmen een 20-jarige maaltijdbezorger beroofde van patat en drinken. "Ik had al zeven dagen niet gegeten", zei de man tegen de rechter. Er is vijftien maanden cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De twintiger heeft geen vast woonadres. Hij logeerde in die periode in Emmen. Het geld dat hij had, was opgegaan aan tabak. "Ik kan wel zonder eten, maar niet zonder tabak", zei de man na zijn aanhouding tegen de politie. Maar dat veranderde toen de honger de kop opstak. Het was een impulsieve daad, zei de man.

Wikken en wegen

Hij bestelde die avond bij een snackbar voor ruim 80 euro aan snacks en drinken. Hij wikte en woog tot op het laatste moment of hij de bezorger zou overvallen, zei de man. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) ging de verdachte juist berekenend te werk. "Hij polste vooraf bij de snackbar of hij de bezorger wel aan zou kunnen", zei de officier van justitie. De bezorger werd later die avond op de Rolderbrink in Emmen beroofd.

"Leg het eten op de grond en geef mij het geld", zei de verdachte terwijl hij met een namaakvuurwapen dreigde. Volgens de officier van justitie was de maaltijdbezorger echt bang. "Maaltijdbezorgers bevinden zich altijd in een kwetsbare positie. Hij werd gedwongen zijn spullen af te geven en daarmee ging de verdachte ervandoor", zei de aanklager. Afpersing vindt hij bewezen.

Verminderd toerekenbaar

De verdachte at direct na de overval op een bankje een deel van de buit op. Hij werd vervolgens aangehouden, samen met een man uit Veendam. De Veendammer had niets met de overval te maken, bleek later.

De 22-jarige verdachte heeft een trieste jeugd achter de rug en kampt met diverse stoornissen. Die hebben doorgewerkt in zijn handelen van die avond. Dit maakt hem in verminderde mate toerekeningsvatbaar. Het OM vindt dat de man na zijn detentie moet worden behandeld en intensief begeleid.