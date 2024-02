Amsterdammer in de ban van Drentse witte wieven: in Oost-Nederland leven de verhalen nog

In Drenthe kennen we ze natuurlijk wel: de spookverhalen over de witte wieven. Maar het natuurfenomeen is straks ook bekend in de rest van Nederland. Dat komt door een nieuwe historische horrorfilm, die binnenkort te zien is bij de VPRO en onlangs in première ging op het Internationaal Film Festival in Rotterdam.

"Ik ben dol op het wilde westen-gevoel van Drenthe", vertelt scenarioschrijver Marc Nollkaemper. "Zeker in die Middeleeuwse tijd waarin het echt nog een moerassig gebied was waar de boeren het zelf een beetje voor het zeggen hadden. In de film volgen wij een soort christelijke commune die zich stand probeert te houden in die wildernis met alle duistere krachten die eromheen hangen."

De witte wieven, laaghangende bewegende nevel over het landschap, krijgen in de film een belangrijke rol. Volgens religiewetenschapper aan de Radboud Universiteit Arjan Sterken zijn er veel verhalen over deze verschijningen. "Ze zijn door heel Nederland verschillend. Het is heel lastig om er echt een patroon in te zien. Sommige zien het als een soort natuurgodinnen, anderen noemen het heksen, demonen, weer anderen noemen het mistvlagen. Er is van alles mogelijk om te verklaren wat dit voor wezens nou zijn."

Amsterdam is geen goede inspiratiebron voor horror

Wat in elk geval duidelijk is, is dat alle verhalen zich afspelen in Oost-Nederland. "Witte wieven in Oost-Nederland zijn een algemeen bekend fenomeen. In de randstad denken ze dat je het over een wit wijf hebt", lacht Nollkaemper die zelf ook woonachtig is in Amsterdam. Daarbij kijkt hij ook naar zichzelf. Zijn idee om een film te maken over de witte wieven kwam namelijk uit de Donald Duck.

"Amsterdam is een hele brave stad. Het is geen goede inspiratiebron voor horror. Ik moest daar weg. Het moest ergens anders over gaan. Ik ben dol op Nederland en op alle verhalen. In Oost-Nederland leven de verhalen ook nog echt."

'Naarmate ik erin dook werd ik steeds enthousiaster'

Een lange periode van research en verkenning volgde. Nollkaemper besteedde veel tijd bij de verhalenbank van het Meertens Instituut en in de universiteitsbibliotheek. Ook ging hij op zoek naar oude toneelvoorstellingen over de witte wieven. "Hoe dieper je graaft, hoe minder sprookjesachtig het wordt en hoe meer het een horroraspect krijgt", vertelt hij over het proces. "Naarmate ik erin dook werd ik steeds enthousiaster."

Uiteindelijk viel het oog op de Drentse godinnen. Die verkoos hij boven de verhalen van andere streken. "Drenthe heeft een hele sterke link met witte wieven, ook samen met de hunebedden. Ook al claimt bijna elke provincie in Oost-Nederland dat de witte wieven van hen zijn. De witte wieven uit Drenthe waren het allergaafste voor mij."

Passie voor Nedersaksisch

Ook Sterken werd tijdens de research van het project om hulp gevraagd. "Hij is natuurlijk religiewetenschapper en ik zou zeggen Oost-Nederland-fan. Daarmee is de passie voor Drenthe en het Nedersaksisch in het project gegroeid."

De film wordt in het Nedersaksisch gesproken. "Als iedereen in de film plat Amsterdams of Rotterdams zou praten, dan zou iedereen denken, dit klopt niet", vertelt Sterken. "Maar als je dan dat Nedersaksisch hoort, dat voegt echt wat toe. Het geeft wat mystiek, maar ook een 'thuisgevoel'."

Historisch klopt de verhaallijn niet honderd procent. "Volksverhalen zijn nooit hetzelfde", zegt Sterken. "Die veranderen met de tijd. Wat deze film mooi doet is dat het zich baseert op verhalen die er zijn over witte wieven, maar geeft er ook een hele nieuwe draai aan. Er zit een hele mooie feministische boodschap in. Dat is het oude dat met het nieuwe bij elkaar laten komen."

Drentse natuurregels belemmering

Ondanks het feit dat Drenthe een inspiratiebron was voor de makers, is de film uiteindelijk niet in Drenthe opgenomen. De opnames zijn gedaan in een middeleeuws dorp in Apeldoorn en over de grens in België. De strenge natuurregels in Nederland vormde daarbij de belangrijkste reden. "België is helaas wat makkelijker om te filmen in de natuur. Ik denk dat we met alle liefde in Drenthe hadden opgenomen en dat misschien ook in de toekomst wel gaan doen. Maar voor nu was het het beste om in België te doen."

Ellert en Brammert, dwaallichtjes of kabouters. Nollkaemper zegt voorlopig nog niet te zijn uitgekeken in Drenthe. "Wie weet wordt het wel een groot universum vol horror en fantasie."