Gemeenteraad Hoogeveen stemt in met verhoging ozb en zakencollege

Stijging van de ozb moet geld in het laatje brengen in Hoogeveen (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

In 2021 gaat het om een verhoging van 28 procent ten opzichte van 2020. In 2022 gaat het om 33 procent, in 2023 om 18 procent en in 2024 om 26 procent. Allen ten opzichte van 2020. Verschillende partijen zeiden te hopen dat de percentages nog wat naar beneden kunnen worden bijgesteld.

"Hoogeveen heeft boven zijn stand geleefd en gaat nu de rekening betalen", vatte VVD'er Arend Steenbergen de situatie samen. Er moet volgens hem verstandig aan de 'ozb-knop' gedraaid worden en gezocht worden naar andere mogelijkheden om kosten en uitgaven in balans te brengen.

Hij kreeg daarin bijval van CDA'er Erik-Jan Kreuze. "We zijn niet blij met de ozb-stijging van 28 procent. Ook het CDA wil mogelijkheden zoeken om de ozb-verhoging af te remmen.

Advies

Informateurs Johan Baltes en Sandra Korthuis zien verhoging van de ozb als belangrijk middel om de financiën in de gemeente op orde te brengen. Hoogeveen kampt met een miljoenentekort dat moet worden weggewerkt om daarna reserves op te bouwen. De onroerendezaakbelasting is een van de weinige opties waarop een gemeente de inkomsten kan verhogen.

"De verhoging van de ozb is onvermijdelijk en die is al jaren achterwege gebleven", zegt Jutta van den Oord (SP). "De SP wil het zwembad, de bieb, de Tamboer en sportvoorzieningen behouden. Het is terecht dat iedereen daar een steentje aan moet bijdragen." Die visie deelt GroenLinks: "Liever een hogere ozb dan voorzieningen zien verdwijnen."

De grootste partij Gemeentebelangen ziet ook geen andere opties. "We zijn geen voorstander. Maar het is voorzieningen omlaag of inkomsten omhoog. Of een combi", zei Hilma Hooijer-Everts. Volgens haar is er met het plan dat voorligt voor dat laatste gekozen.

Zakencollege

De gemeenteraad stemde ook unaniem in met de komst van een zakencollege met vier wethouders. Al opperden een paar partijen dat drie wethouders ook genoeg zou zijn.

Wie er dit jaar aan de slag gaan met de wensen van de gemeenteraad en het rapport van de informateurs is onduidelijk. Na het vertrek van de wethouders van Gemeentebelangen, maken ook de nog zittende wethouders Erik Giethoorn (CDA) en Gert Vos (CU) plaats voor nieuwkomers.

Hoogeveen krijgt een zakencollege waarin burgemeester Karel Loohuis gaat samenwerken met wethouders die niet aan politieke partij zijn gebonden. Ze worden geworven op basis van kennis en vaardigheden.

Raad beslist over nieuwe wethouders

De fractievoorzitters van de gemeenteraad gaan samen een commissie vormen die de vier wethouders kiest uit de kandidaten. De informateurs hebben een vervolgopdracht gekregen om het hele proces te begeleiden.

Informateur Johan Baltes begeleidt het wervings- en selectieproces. "Het was een eer om het te mogen doen tot nu toe en dat is het ook om het te blijven doen", zei Baltes.

Sandra Korthuis krijgt de rol van kwartiermaker, zeg maar iemand die de weg plaveit voor het nieuwe college aantreedt. "Kwartiermaker is een andere rol. Ik zie mijn rol als ondersteuner en begeleider. Het college is aan zet. Faciliterend, ondersteunend en misschien wat stimulerend zal ik optreden", zei Korthuis.

