Corona verstiert Europacup-avontuur Luciano Slagveer

Luciano Slagveer uit Nieuw Buinen schoot eind juni zijn Hongaarse club Puskas Akademia Europa in. Een unieke treffer, want nog nooit eerder speelde de club een Europacup-duel. Maar het debuut vanavond tegen het Zweedse Hammarby viel volledig in het water, vanwege het coronavirus.

Negen basisspelers en vier stafleden raakten de afgelopen weken besmet met het virus en waren vanzelfsprekend niet van de partij in de 1/8e finalewedstrijd in de voorronde van de Europa League. Puskas Akademia verloor in Zweden kansloos met 3-0.

Slagveer zelf was vanavond ook niet van de partij. Of hij ook besmet was met het virus is niet bekend. "Niemand binnen de club mag interviews geven", aldus de aanvaller die vorig seizoen FC Emmen verruilde voor de Hongaarse club waar ook ex FC Groningen-speler Yoëll van Nieff onder contract staat.