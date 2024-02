Celstraf voor runnen drugslab Haule, waar dode viel na explosie

Een 22-jarige man uit Eindhoven is veroordeeld tot drie jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor het runnen van een drugslab in Haule. Dat schrijft Omrop Fryslân

Het lab aan de Polderweg in Haule, vlak bij Veenhuizen, ontplofte op 31 mei 2022 nadat een ketel met gevaarlijke stoffen explodeerde. Een 53-jarige man uit Eindhoven kwam daarbij om het leven, zijn kompaan uit dezelfde stad overleefde het ternauwernood.

Volgens de rechtbank werd in het lab op grootschalige wijze amfetamine geproduceerd.

Brandwonden

De Eindhovenaar heeft nog steeds last van brandwonden en moet nog een aantal keer worden geopereerd. Daar houdt de rechter rekening mee, net als het feit dat zijn vriend is omgekomen bij de ontploffing.

'Gaat gepaard met zware criminaliteit'

De rechtbank stelt dat de man al langere tijd met de productie van synthetische drugs bezig was. "Hij had een actieve rol", zei de rechter. Hij haalde ook de maatschappelijke gevolgen aan. "Er worden gevaarlijke stoffen in het milieu gedumpt en het gaat gepaard met zware criminaliteit."