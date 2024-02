'Nu aanwonenden mobiliseren voor zonneroute A37'

De opbrengst van de aan te leggen zonneroute langs snelweg A37 in Drenthe moet zo veel mogelijk terechtkomen bij directe omwonenden. Met die stelregel als uitgangspunt, werken koepelorganisaties in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen momenteel aan de mobilisatie van aanwonenden. "Zodat we straks in één keer een grote groep deelnemers hebben."

Dat zegt voorzitter Willy Heijnen van energiecoöperatie Klavertje4/Holsloot. Afgelopen jaar werd bepaald dat ernaar gestreefd wordt dat vijftig procent van het zonneproject straks in lokaal eigendom is. "En dat is belangrijk, want niet alleen zorgen we op die manier voor draagvlak voor het project bij aanwonenden, maar voorkomen we ook dat de opbrengsten van duurzame energie ten goede komen aan bijvoorbeeld buitenlandse investeerders."

'Inwoners als volwaardige gesprekspartners'

Met de oprichting van de gezamenlijke koepelorganisatie, moeten inwoners in dit project volwaardige gesprekspartners worden, zegt Heijnen. "Om voor elkaar te krijgen dat mensen ook daadwerkelijk meedoen, zijn we nu met voorwerk bezig", zegt Heijnen. "In de gemeente Coevorden gaat het om twaalf verschillende dorpen langs de snelweg, waar inwoners binnen een bepaald postcodegebied mee kunnen profiteren van de zonnestroom. We hebben inmiddels vanuit al die dorpen de medewerking vanuit organisaties voor Plaatselijk Belang of Dorpsbelangen. De volgende stap is dat er per dorp een werkgroep ontstaat, die hiermee verder de boer op gaat." Inwoners krijgen dan te horen hoe ze concreet mee kunnen doen en wat het hun oplevert.

'Lokale initiatieven moeten van de grond komen'

Ook in Hoogeveen worden op dit vlak stappen gezet, zegt kwartiermaker Gert-Jan Kreeft. "Al zijn we nog niet zo ver als buurgemeente Coevorden, maar de bedoeling is dat ook wij een koepel oprichten waar onder meer Groene Wieken (Nieuwlande, Elim en Hollandscheveld) en de verschillende wijken en bedrijventerreinen van Hoogeveen onder vallen. Pesse Energie Neutraal (PEN) heeft ook belangstelling om mee te doen, al ligt dit dorp wel wat verder van de zonneroute af." Via de koepel moeten uiteindelijk lokale initiatieven om duurzame energie af te nemen, van de grond komen.