Crisisnachtopvang asielzoekers naar 2e Exloërmond verhuisd: 'Een uitkomst voor Ter Apel'

Sinds donderdag sliepen gemiddeld 180 asielzoekers per nacht in 2e Exloërmond. "Het COA is heel blij met de hulp van de gemeente Borger-Odoorn, het is een uitkomst voor Ter Apel", aldus Laura Bossink, woordvoerder van het COA.

Dagindeling

Het COA heeft in samenwerking met lokale ondernemers onder andere kleding, zeep, tandenborstels en luiers beschikbaar gesteld. "Dit is speciaal voor mensen die aankomen met heel weinig bezittingen."

'Perfecte locatie'

De opvang in 2e Exloërmond sluit op 31 maart. Het COA is benieuwd hoe de periode daarnaverloopt. Bossink: "Het is lastig om in de toekomst te kijken, maar de nachtopvang voorziet nu in een grote behoefte en dat blijft voorlopig ook nog zo. Een noodopvang is heel hard nodig."