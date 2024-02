Vier kilometer omfietsen voor kop koffie in Meppel is verleden tijd door komst bruggetje

Zelf staat hij op het terras langs het water, waar hij meerdere fietsers en voetgangers aan de overkant van het water over de weg ziet. Een man zit met zijn hond op een bankje. "Een brug? Dat is een goed idee, maar die zal er waarschijnlijk nooit komen", zegt hij. Maar dat bruggetje komt er dus wel. "Nou, dat is fijn. Er liggen en varen hier in de zomer best veel boten. De bestuurders kunnen nu moeilijk bij het terras komen", zegt hij.

Stefan Hoekstra is niet alleen zelf blij dat de brug er komt. "Er komt een grote woonwijk deze kant op", zegt hij, wijzend naar een groot gebied achter het restaurant. "Dan kunnen bewoners dus ook makkelijker langs het water wandelen of fietsen in een ontzettend mooi gebied. En we hopen natuurlijk dat ze een kopje koffie, lunch, gebakje of wat anders bij ons komen halen", lacht hij.

Brug wordt geschonken

De kosten voor de aanleg van de brug vallen enigszins mee, omdat het niet om een nieuwe brug gaat. De brug lag eerder aan Bleekerseiland in het centrum van de stad. Dit schiereiland in de stad gaat veranderen en daarom is de brug niet meer nodig. Podiumbouwer InterStage is eigenaar van de brug en schenkt deze voor dit project.